نيسان تصنع أقنعة وجه للعاملين في مجال الرعاية الصحية في اليابان

بدأت شركة نيسان بصنع أقنعة واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في اليابان والمنتشرين على الخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

تدعو الخطة الحالية إلى صنع 2500 قناع شهرياً وبدأ الإنتاج في مركز نيسان التقني ومركز نيسان للأبحاث ومصنع يوكوهاما التابع للشركة.

واستجابةً منها لطلب الحكومة اليابانية، تدرس الشركة طرقاً تتيح دعم الشركات التي تصنع أجهزة التهوية والأجهزة القلبية الرئوية الاصطناعية، وتخطط الشركة لمساعدة هؤلاء المنتجين من خلال اقتراح تحسينات على إجراءات التصنيع وتوفير مساحة عمل أو قوة عاملة لمساعدة الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير القطع التي تعاني من نقص.

كانت نيسان قد أطلقت مبادرات مماثلة في دول أخرى، حيث تصنع الشركة في الولايات المتحدة أقنعة واقية لوجه العاملين في مجال الرعاية الصحية في ميتشيغان وميسيسيبي وتينيسي، وفي المملكة المتحدة، دعم فريق من المتطوعين من مصنع نيسان في ساندرلاند تسليم الأقنعة الواقية، حيث يتم توزيع 100 ألف قناع أسبوعياً، كما قدمت الشركة أموالاً إضافية لصنع أداة قولبة بالحقن تزيد بشكل كبير من عدد الأقنعة المنتجة.

أما في إسبانيا، فبدأت الشركة بإنتاج أجهزة التنفس الطبية بالتعاون مع مستشفى دو سانت باو وشركة الهندسة QEV Technologies ومركز Eurecat للتكنولوجيا، وسيبدأ تصنيع أجهزة التنفس في مصنع أنظمة النقل التابع لنيسان في برشلونة.

وستواصل مجموعة نيسان بذل الجهود لدعم التدابير المتخذة في مكافحة انتشار كوفيد-19 والاستفادة من الخبرة المكتسبة من هندسة السيارات وإنتاجها من خلال استخدام الموارد المتاحة والتعاون مع الحكومات والأطراف ذات الصلة في كل دولة.