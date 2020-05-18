ما هو تعريف التحول الرقمي للشركات والأفراد؟

إن التحول الرقمي هو عملية تغيير واسع النطاق في كيفية قيام المؤسسات والشركات بتحقيق القيمة لعملائهم من خلال تطبيق التقنيات الرقمية، ومع الوضوح النسبي لهذا التعريف، نلاحظ أنه لا زال هناك بعض الارتباك في فهم طبيعة التحول الرقمي والذي ينعكس من خلال الأسئلة التالية:

ما الذي يشكل تغييراً واسع النطاق؟

من أين نبدأ؟

كيف ستقوم المؤسسة بتحسين وتغيير وتحويل في عملية تحقيق القيمة للعملاء؟

ما هي التقنيات الرقمية وكيف يمكننا تطبيق هذه التقنيات على العمليات التجارية؟

كيف تساهم عملية الاندماج العامة للأنشطة التجارية مع التكنولوجيا في إحداث التغيير أو العكس؟

في كثير من الأحيان تبدأ الشركات في جهود التحول الرقمي دون الفهم الكامل أو التوافق على تعريف نجاح هذه العملية، ومن التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في الوقت الحالي هي ارتفاع مستوى توقعات عملائهم من ناحية القيمة التي سيحصلون عليها والتجربة التي سيمرون بها.

ما تكتشفه الشركات التي تتبنى الأساليب القديمة الآن هو أنها لا تمتلك البنية والثقافة والتنظيم والموارد البشرية والعمليات والتكنولوجيا لتلبية هذه التوقعات المتزايدة من قبل العملاء، وأن هذا النقص في المرونة يعوق قدرتها على الابتكار.

ما الذي يميز مديرو تقنية المعلومات خلال هذه الثورة الصناعية الرابعة؟

يركز الدور الإستراتيجي لمديري تقنية المعلومات على توجيه الشركة عبر العالم الرقمي بما في ذلك صياغة إستراتيجية الشركة بناءً على فهم عميق للتكنولوجيا الرقمية وما تمتلكه من إمكانيات بالإضافة إلى دفع الابتكار، ويشمل دور مدير تقنية المعلومات، تحديد وجمع وتخزين واستخراج القيمة من بيانات الشركة، وينبغي على مدير تكنولوجيا المعلومات مساعدة الشركة التي يعمل بها على تحقيق أفضل قيمة للبيانات بهدف تحسين الأداء.

نؤمن في AWS بأن الشيء الوحيد الذي سيميز الشركات هو البيانات التي تجمعها والطريقة التي يحللون بها هذه البيانات ويستخدمونها في اتخاذ القرار، ومن خلال الأدوات التي نقدمها عبر خدمات تعلم الآلة وتحليلات البيانات، نمنح مديري تقنية المعلومات القدرة على تسهيل الوصول إلى الإحصاءات المستندة إلى البيانات واستخدامها لإحداث تأثير في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، لجأت أرامكس إلى منصة أمازون ويب سيرفيسز السحابية بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز مستويات الكفاءة والأمن الإلكتروني لديها. وقامت أرامكس خلال المرحلة الأولى من عملية الانتقال إلى المنصة السحابية ببناء بحيرة بيانات لاستضافة البنية التحتية للبيانات الضخمة والتي توظف إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء من خلال تطوير قدراتها بمجال التوصيل إلى الوجهة النهائية، وبالاعتماد على خدمة (Amazon SageMaker)، وهي أحد حلول التعلم الآلي المخصصة للتطوير والتدريب وتنفيذ نماذج التعلم الآلي، عمل فريق علوم البيانات بأرامكس على بناء منصة لتكنولوجيا التعلم الآلي وتحليل البيانات قائمة على الحوسبة السحابية، وأتاحت AWS لشركة أرامكس القدرة على التنبؤ بأوقات التسليم بدقة وعلى الفور، ونتيجةً لهذا التبني، زادت أرامكس الدقة في تنبؤات تواريخ الشحن بنسبة 74%، وخفضت متوسط وقت المعالجة للتنبؤ الواحد من 2.5 ثانية إلى 200 مللي ثانية.

ما مدى أهمية تعزيز التنوع بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات؟

لقد علمتني تجربتي كمدير لتقنية المعلومات أن تعزيز التنوع بين الجنسين هو إستراتيجية قوية في التحول الرقمي وكما أظهرت العديد من الدراسات، فإن ثقافة التنوع والاندماج في المؤسسات تقود إلى أداء أفضل من ناحية الابتكار الذي يعد محور عملية التحول الرقمي.

بالنسبة لنا في AWS، ، قمنا بإطلاق مبادرة (We Power Tech) وهي عبارة عن برنامج يعمل كمنصة لتعزيز ثقافة التنوع والاندماج في قطاع التكنولوجيا، وقد قمنا بالتوسع فيه إلى منطقة الشرق الأوسط، من خلال إقامة الفعاليات والدورات التدريبية المجانية بهدف دعم تطوير مهارات التكنولوجيا للنساء في مختلف أنحاء المنطقة.

أعتقد أن المؤسسات التقليدية لديها فرصة لاتخاذ خطوات إستراتيجية لتنفيذ برامج تسهم في تعزيز التنوع والاندماج في بيئة العمل الخاصة بها، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن وضع إستراتيجية مرنة وفعالة للقيام بعملية التحول الرقمي.

فبمجرد أن يكون لديك تنوع في القوى العاملة، يمكنك أن تستغل فرصة وجود هذا التنوع لتحفيز الابتكار من خلال اختبار الأفكار من وجهات نظر متعددة، وضمان الاحتفاظ بالموظفين من خلال تطوير ثقافة تجعلهم يشعرون بالتقدير بصورة مستمرة.

تدعم مبادئ القيادة في أمازون ثقافة احتضان التنوع، فنحن نستقطب ونوظف الأشخاص من جميع الخلفيات ليعملوا بشكل مستمر على الابتكار نيابةً عن العملاء، ونؤمن بأن القادة الأكثر فعالية هم من يستمعون إلى وجهات النظر المتنوعة في بيئة العمل ولا يتقيدون بوجهة نظرهم الشخصية فقط، وحتى عندما نختلف، فإننا نمتلك القدرة على مناقشة خلافاتنا بشكل علني للتوافق على قرار نهائي ودعمه.

هل يمكنك أن تخبرينا المزيد عن مراكز البيانات الخاصة بكم في الشرق الأوسط في البحرين ؟

نرى طلباً قوياً من مراكز بيانات الشرق الأوسط على تقنيات (AWS) مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات وإنترنت الأشياء وغيرها الكثير، وتقدم مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز للشرق الأوسط البنية التحتية التكنولوجية الأكثر تطوراً وأماناً لتوفر تقنيات حوسبة سحابية تتميز بالمرونة والموثوقية والأمن بالقرب من المستخدمين النهائيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما يدعم الشركات في تسريع مبادرات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار لسكان المنطقة.

تواصل AWS الاستثمار في تطوير البنية التحتية على مستوى المنطقة، بما في ذلك توفير موقعي (Amazon Edge) في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى خدمة (AWS Direct Connect).

بقلم ميريام ماك ليمور، أخصائية الشؤون الإستراتيجية المؤسسية في أمازون ويب سيرفيسز