كيف يمكنك تنظيم علامات التبويب في متصفح جوجل كروم بسهولة؟

سواء كنت شخصًا يترك العشرات من علامات التبويب مفتوحة في متصفح جوجل كروم في الوقت نفسه، أو كنت فقط غير قادر على تنظيم علامات التبويب في متصفحك، فإن جوجل أضافت ميزة جديدة لمتصفحها ستجعل أمر إدارتك لهذه العلامات في غاية السهولة.

أطلقت جوجل خلال الأسبوع الماضي ميزة جديدة تُسمى (مجموعات علامات التبويب) Tab Groups، لتُسهل على مستخدمي متصفح كروم تنظيم التبويبات التي تُفتح معًا، سواء كانت كثيرة أو قليلة.

فيما يلي كيفية استخدام هذه الميزة لتنظيم علامات التبويب في متصفح جوجل كروم بسهولة:

ما هي هذه الميزة، وكيف تعمل؟

ستتيح لك هذه الميزة الجديدة تجميع مواقع الويب المفتوحة معًا بنقرة واحدة، وتسميتها باسم ولون مخصصين، فبمجرد إنشاء المجموعة ستتمكن من نقل علامات التبويب وإعادة ترتيبها بداخلها.

هذه الميزة موجودة منذ سنوات في متصفحات أخرى مثل: Vivaldi و Opera، ومن خلال إضافات للمتصفح مثل: OneTab، ولكن الآن يمكنك استخدام هذه الميزة في متصفح جوجل كروم، وستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تعمل على مجموعة من المشاريع المختلفة في وقت واحد، أو تتبع تقدم المهمة، أو تبحث عبر العديد من مواقع التسوق والمراجعات.

حيث تتيح لك تخصيص مجموعة علامات التبويب الخاصة بك، باستخدام الكلمات أو الرموز التعبيرية لاسم المجموعة، وإمكانية حفظ هذه المجموعات عند إغلاق متصفح جوجل كروم وإعادة فتحه، مما يوفر لك وقت البحث في سجل المتصفح.

كيفية إنشاء علامات تبويب المجموعة في متصفح جوجل كروم:

عندما يكون لديك علامة تبويب مفتوحة، انقر بزر الماوس الأيمن عليها وانقر على خيار (إضافة علامة تبويب) Add tab إلى (مجموعة جديدة) New Group.

حدد اسم ولون مجموعة علامات التبويب الخاصة بك.

عند فتح علامات تبويب جديدة، انقر بزر الماوس الأيمن عليها، ثم انقر على خيار (إضافة إلى المجموعة) Add to group، وحدد المجموعة التي ترغب في إضافتها إليها، سيتم تحديد علامات التبويب في هذه المجموعة باللون الذي اخترته.

بعد ذلك، انقلها داخل كل مجموعة كما تريد.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة الآن في إصدار Google Chrome Beta، ولكنها ستكون متاحة لجميع المستخدمين مع أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم المتوقع إطلاقه خلال الأسبوع المقبل، كما ستكون الميزة متاحة لإصدار سطح المكتب من المتصفح في الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، وكروم أوإس، وماك أوإس، ولينكس.