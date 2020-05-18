كيفية تحديث نظام MacOS وجميع تطبيقاتك بسهولة

يوفر نظام التشغيل (ماك أوإس) MacOS لمستخدميه الكثير من الأمان والمرونة عند الاستخدام، حيث تحرص آبل دائمًا على إصلاح أي ثغرات أمنية بسرعة، لذلك يجب التأكد من تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل في حاسوبك للحصول على الميزات الجديدة التي تقدمها آبل مما يساعدك في حماية بياناتك وخصوصيك.

فيما يلي كيفية تحديث نظام التشغيل ماك أوإس وجميع تطبيقاتك بسهولة:



أولًا: كيفية تحديث macOS إلى أحدث إصدار متاح:

في حالة وجود تحديث جديد لنظام التشغيل سيصلك إشعار بذلك، ولكن يمكنك دائمًا التحقق من أنك تستخدم أحدث إصدار باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة آبل في حاسوبك.

انقر على خيار (تفضيلات النظام) Preferences.

انقر على (تحديث البرنامج) Software Update.

قم بتحديد خيار Automatically keep may mac up to date، وذلك لتحديث نظام التشغيل في المرة القادمة بدون تدخل منك.

يمكنك النقر على (خيارات متقدمة) Advanced Options لتخصيص تحديث نظام التشغيل مثل: تحديث نظام التشغيل والتطبيقات في آن واحد.

قبل تحديث نظام التشغيل MacOS، يُوصى بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك، تجنبًا لحدوث أي خطأ غير متوقع أثناء التثبيت.

وتتيح لك أداة النسخ الاحتياطي المُدمجة في أجهزة ماك التي تعرف باسم (Time Machine) إمكانية القيام بذلك بسهولة، كما تتوفّر طرق أخرى للاحتفاظ بنسخة احتياطية منها: استخدام خدمات التخزين السحابي، أو تطبيقات من جهات خارجية.

ثانيًا: كيفية تحديث تطبيقات ماك إلى أحدث إصدار:

إذا قمت بتثبيت التطبيقات في جهاز ماك الخاص بك من متجر التطبيقات، فكل ما عليك فعله هو الانتقال (متجر التطبيقات) App Store والنقر على علامة التبويب (تحديثات) Update.

حيث يمكنك التحقق من وجود تحديثات يجب عليك تنزيلها عند ظهور رمز باللون الأحمر في App Store في شريط Dock في الأسفل، كما يمكنك تفعيل ميزة التحديث التلقائي للتطبيقات من إعدادات المتجر.

ثالثًا: كيفية تحديث تطبيقات الجهات الخارجية:

إذا كان لديك الكثير من التطبيقات في جهاز ماك لم تقم بتنزيلها من متجر آبل الرسمي وتريد تحديثها، ابحث عن الأداة المدمجة المخصصة لذلك في التطبيقات نفسها، حيث تأتي بعض التطبيقات بأدوات مدمجة تُسهل أمر تحديثها.

وإذا كنت تريد التأكد من أن جميع تطبيقاتك محدثة في الوقت نفسه، يمكنك استخدام أدوات خارجية مثل: Homebrew لفحص التطبيقات التي تستخدمها وتثبيت أحدث إصدار منها، كما يمكنك أيضًا استخدام تطبيق MacUpdater للتأكد من أن كل تطبيق مثبت في جهازك محدث.