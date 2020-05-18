بريد الإمارات يطلق تطبيق epostcard للتواصل مع العائلة والأصدقاء

أطلق بريد الإمارات تطبيق epostcard الرقمي، الذي يمكن المستخدمين من تصميم وإنشاء بطاقات بريدية مخصصة للأصدقاء أو العائلة أو الزملاء، حيث يتوفر هذا التطبيق على متجر أبل لمستخدمي نظام التشغيل iOS، كما يتوفر على جوجل بلاي لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد.

يتيح تطبيق epostcard للأفراد تصميم بطاقات بريدية مخصصة وإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة، كما يتيح ذلك للشركات لإرسالها إلى الموظفين وأصحاب المصلحة، كما يسمح للمستخدمين بتخصيص الصور وإنشاء النسخ التي يرغبون بها.

علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين إضافة مقاطع الفيديو عن طريق تحميلها والوصول إليها عبر رمز الاستجابة السريعة على البطاقة البريدية الفعلية، وعند الانتهاء من إنشاء البطاقة البريدية، سيتولى بريد الإمارات طباعة البطاقة وترتيب عملية التوصيل إلى المستلمين بدون لمس مباشر.

يأتي إطلاق بريد الإمارات لتطبيق epostcard خلال شهر رمضان لمنح الفرصة للأفراد والمؤسسات في استخدام التصاميم وإنشاء التهاني المخصصة والشخصية لأصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وبأسعار تبدأ من 20 درهماً للبطاقة البريدية، تتوفر الخدمة حالياً للتوصيل داخل دولة الإمارات، وسيتم طرحها قريباً للتوصيل في الأسواق الدولية.

قال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: “تبرز هذه الأيام أهمية بقاء تواصل المجتمعات والأفراد مع بعضهم البعض. لذا يسعى بريد الإمارات إلى مساعدة العملاء في الوصول إلى أحبائهم بطريقة جديدة ومبتكرة من خلال شبكتنا التي تغطي جميع مناطق دولة الإمارات، لذا قمنا بتوفير هذه الفرصة للمتعاملين من الأفراد والشركات لإنشاء بطاقاتهم البريدية إلكترونياً وإضافة تهانيهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو، ومن ثم إرسال البطاقات الفعلية عبر بريدنا. كما نسعى دائماً لاكتشاف الفرص التي تجمع بين التكنولوجيا الرقمية والخدمات البريدية بما يواكب متطلبات المتعاملين ورغباتهم”.

لتصميم وإرسال بطاقة بريدية إلكترونية، يمكنكم تحميل التطبيق عبر متجر أبل أو جوجل بلاي.