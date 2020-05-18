برامج وتطبيقات

بريد الإمارات يطلق تطبيق epostcard للتواصل مع العائلة والأصدقاء

33

أطلق بريد الإمارات تطبيق epostcard الرقمي، الذي يمكن المستخدمين من تصميم وإنشاء بطاقات بريدية مخصصة للأصدقاء أو العائلة أو الزملاء، حيث يتوفر هذا التطبيق على متجر أبل لمستخدمي نظام التشغيل iOS، كما يتوفر على جوجل بلاي لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد.

يتيح تطبيق epostcard للأفراد تصميم بطاقات بريدية مخصصة وإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة، كما يتيح ذلك للشركات لإرسالها إلى الموظفين وأصحاب المصلحة، كما يسمح للمستخدمين بتخصيص الصور وإنشاء النسخ التي يرغبون بها. 

علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين إضافة مقاطع الفيديو عن طريق تحميلها والوصول إليها عبر رمز الاستجابة السريعة على البطاقة البريدية الفعلية، وعند الانتهاء من إنشاء البطاقة البريدية، سيتولى بريد الإمارات طباعة البطاقة وترتيب عملية التوصيل إلى المستلمين بدون لمس مباشر.

يأتي إطلاق بريد الإمارات لتطبيق epostcard خلال شهر رمضان لمنح الفرصة للأفراد والمؤسسات في استخدام التصاميم وإنشاء التهاني المخصصة والشخصية لأصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وبأسعار تبدأ من 20 درهماً للبطاقة البريدية، تتوفر الخدمة حالياً للتوصيل داخل دولة الإمارات، وسيتم طرحها قريباً للتوصيل في الأسواق الدولية.

قال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: “تبرز هذه الأيام أهمية بقاء تواصل المجتمعات والأفراد مع بعضهم البعض. لذا يسعى بريد الإمارات إلى مساعدة العملاء في الوصول إلى أحبائهم بطريقة جديدة ومبتكرة من خلال شبكتنا التي تغطي جميع مناطق دولة الإمارات، لذا قمنا بتوفير هذه الفرصة للمتعاملين من الأفراد والشركات لإنشاء بطاقاتهم البريدية إلكترونياً وإضافة تهانيهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو، ومن ثم إرسال البطاقات الفعلية عبر بريدنا. كما نسعى دائماً لاكتشاف الفرص التي تجمع بين التكنولوجيا الرقمية والخدمات البريدية بما يواكب متطلبات المتعاملين ورغباتهم”.

لتصميم وإرسال بطاقة بريدية إلكترونية، يمكنكم تحميل التطبيق عبر متجر أبل أو جوجل بلاي.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
برامج وتطبيقات

مايكروسوفت تطلق لعبتها الشهيرة Forza Street لأجهزة أندرويد وiOS

الأمن الإلكتروني

اكتشاف برمجية خبيثة في أندرويد تسرق كلمات المرور

أخبار الإنترنت

آبل تسهل فتح آيفون أثناء ارتداء الكمامة

برامج وتطبيقات

جوجل تضيف تبويبًا مخصصًا للأطفال إلى متجرها

أخبار الإنترنت

Chrome OS يستبدل تطبيقات أندرويد بتطبيقات الويب

أخبار الإنترنت

متعقب COVID-19 متاح لهواتف أندرويد عبر Google Play

برامج وتطبيقات

جوجل تطلق لوحة مفاتيح جديدة في أندرويد مخصصة للمكفوفين

الأمن الإلكتروني

احذر .. الآلاف من تطبيقات أندرويد تتضمن أبوابًا خلفية

دراسات وتقارير

الإنفاق على التطبيقات يحقق رقمًا قياسيًا في الربع الأول من 2020 بفضل كورونا

برامج وتطبيقات

جوجل تطلق نسخة مخففة من تطبيق الكاميرا

الأمن الإلكتروني

CovidLock .. برنامج ضار يتنكر كتطبيق لتتبع فيروس كورونا

برامج وتطبيقات

جوجل تدعم “الوضع الداكن” في متجرها لجميع أنظمة أندرويد

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد