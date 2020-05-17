صفقة اليوم.. احترف مجال القرصنة الأخلاقية مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لتعلم القرصنة الأخلاقية لعام 2020 The Ultimate 2020 White Hat Hacker Certification Bundle

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 996.

المدة: 98 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية الدفاع عن أي نظام من الهجمات الإلكترونية، حيث ستبدأ باستكشاف أشياء مثل: (الشبكة المظلمة) Darknet، والبرمجيات الضارة، والتصيد الاحتيالي، ثم ستحصل على دورة تدريبية حول التشفير، وكيف يمكن تجاوزه، وما يمكنك القيام به للتخفيف من المخاطر.

وبمجرد الانتهاء من الأساسيات ستتعلم تقنيات اختراق الشبكة، وكيفية اكتشاف التهديدات ومراقبتها، وكيفية تحليل نقاط الضعف وتأمينها، ثم ستنتقل إلى تطوير مهاراتك لتتمكن من اكتشاف التهديدات بشكل أسرع.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python في بناء أدوات تحليل الأمان، وكيفية تحليل الثغرات الأمنية والحلول المتعلقة بتطبيقات الويب باستخدام أطر عمل مثل Ruby onRails. ودورة أخرى عملية حول كيفية استخدام لغة بايثون في بناء أدوات القرصنة البيضاء الخاصة بك لمواجهة معظم أنواع الهجمات الإلكترونية.

وتضم الحزمة أيضًا أكثر من دورة حول كيفية التحضير لاجتياز اختبارات شهادات كومبتيا الرسمية في مجال الأمن الإلكتروني، وهي: +CompTIA PenTest، و +CompTIA CySA، حيث تُعتبر هذه الشهادات ضرورية إذا كنت ترغب في العمل في مجال الأمن الإلكتروني.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1345 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 40 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

في العالم الرقمي ليس كل قراصنة المعلومات أشرارًا، ولكن هناك قراصنة ينتهجون نهجًا أخلاقيًا في هجماتهم الإلكترونية، حيث يستخدمون مهاراتهم لتقييم العيوب الأمنية في البرامج والتطبيقات والمواقع؛ لتوعية المؤسسات والشركات حول أي هجمات محتملة، وهؤلاء يطلق عليهم اسم (قراصنة القبعة البيضاء) White-Hat Hackers.

يشير موقع Indeed للتوظيف إلى أن متوسط راتب قراصنة القبعة البيضاء يتراوح بين 70 ألف دولار سنويًا لمدير الاتصالات إلى 137 ألف دولار سنويًا لمهندس أمان التطبيقات. لذلك فهي ليست مجرد مهارة مطلوبة في عالم الأعمال اليوم، بل تعتبر أيضًا مسارًا سريعًا لمهنة جديدة ذات أجر جيد جدًا.

يمكنك تعلم كيف تبدأ في مجال القرصنة الأخلاقية من خلال الاشتراك في الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate 2020 White Hat Hacker Certification Bundle) التي تقدم لك أكثر من 98 ساعة من المحتوى التدريبي؛ لمساعدتك على تعلم القرصنة الأخلاقية من الصفر وحتى تتعلم استخدام لغة البرمجة Python لإنشاء مجموعة أدوات القرصنة الخاصة بك، وذلك مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، مقسمة إلى 996 درسًا، وأكثر من 98 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1345 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 40 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية الدفاع عن أي نظام من الهجمات الإلكترونية، حيث ستبدأ باستكشاف أشياء مثل: (الشبكة المظلمة) Darknet، والبرمجيات الضارة، والتصيد الاحتيالي، ثم ستحصل على دورة تدريبية حول التشفير، وكيف يمكن تجاوزه، وما يمكنك القيام به للتخفيف من المخاطر.

وبمجرد الانتهاء من الأساسيات ستتعلم تقنيات اختراق الشبكة، وكيفية اكتشاف التهديدات ومراقبتها، وكيفية تحليل نقاط الضعف وتأمينها، ثم ستنتقل إلى تطوير مهاراتك لتتمكن من اكتشاف التهديدات بشكل أسرع.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python في بناء أدوات تحليل الأمان، وكيفية تحليل الثغرات الأمنية والحلول المتعلقة بتطبيقات الويب باستخدام أطر عمل مثل Ruby onRails. ودورة أخرى عملية حول كيفية استخدام لغة بايثون في بناء أدوات القرصنة البيضاء الخاصة بك لمواجهة معظم أنواع الهجمات الإلكترونية.

وتضم الحزمة أيضًا أكثر من دورة حول كيفية التحضير لاجتياز اختبارات شهادات كومبتيا الرسمية في مجال الأمن الإلكتروني، وهي: +CompTIA PenTest، و +CompTIA CySA، حيث تُعتبر هذه الشهادات ضرورية إذا كنت ترغب في العمل في مجال الأمن الإلكتروني.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: