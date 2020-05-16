3 خدمات رقمية ضرورية لإنشاء متجر إلكتروني احترافي

خلال السنوات الأخيرة، لاقت التجارة الإلكترونية رواجًا كبيرًا على المستوى العالمي، حتى أنّه في نهاية العام الماضي 2019، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، ما يشير إلى النمو الضخم في هذا المجال، ويوفر مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن فرصة سانحة لدخول عالم التجارة من أكثر أبوابه رواجًا، لذا إن كنت تفكر في دخول هذا المجال، إليك 3 خدمات جوهرية لا غنى عنها في رحلتك لإنشاء متجر إلكتروني احترافي.

خدمات بناء المتجر وتطويره:

عند رغبتك في إنشاء متجر إلكتروني ستجد أمامك ثلاث خيارات: إما بناء المتجر الإلكتروني من الصفر، وإما استخدام منصات التجارة الإلكترونية ذاتية الاستضافة مثل: شوبيفاي، أو الاعتماد على المنصات مستقلة الإضافة مثل ووكوميرس. تتوقف عملية اختيار الشكل الأمثل لبناء متجرك وتطويره على عدة عوامل منها: حجم مشروعك وخطتك الحالية والمستقبلية، والميزانية التي تملكها لبناء وتطوير المتجر، وطبيعة عملك واحتياجاته، ومواصفات المتجر الذي تريده.

يُعد بناء متجر إلكتروني من الصفر خيارًا مناسبًا إن كنت صاحب شركة أو مشروع كبير وتمتلك تصور متكامل لمتجرك ترغب بتنفيذه، أو إن كنت تريد إطلاق متجر إلكتروني كبير مع بنية تحتية جيدة تستطيع التحكم في كافة تفاصيله سواء كان فيما يتعلق ببرمجة المتجر أو تصميمه أو حتى طريقة عمله وصيانته. يتطلب هذا الخيار خبرة جيدة بالبرمجة وتطوير الويب، كما أنه يستغرق بعض الوقت للتأكد من جاهزية الموقع للإطلاق.

لكن إن كنت لا تمتلك خبرة سابقة بالبرمجة وإنشاء المتاجر الإلكترونية، فيمكنك الاستعانة بخدمات تطوير المتاجر الإلكترونية التي يُقدِّمها المبرمجون المحترفون على موقع خمسات لبناء متجر إلكتروني احترافي من الصفر، وتوفير وقتك للاهتمام بعناصر المشروع الأخرى والعمل على تجهيز المتجر للإنطلاق.

يُعد الخيار الثاني مناسبًا للبدء السريع في العمل، حيث تقدم لك المنصات الإلكترونية ذاتية الاستضافة خيار إنشاء متجرك داخلها مقابل اشتراك شهري أو سنوي، ويفضل الكثير من الأشخاص استخدام شوبيفاي لسهولة التعامل معه وانتشاره في الشرق الأوسط، لكنه لا يدعم اللغة العربية كواجهة استخدام. لذا إن كنت ترغب في تعريب المتجر أو إضافة أي خواص أخرى، يمكنك الاستعانة بإحدى خدمات أنظمة إدارة المحتوى الاحترافية على خمسات لاستكمال متجرك بالشكل الذي تريده.

يُفضل الخيار الثالث غالبية المستخدمين، لأن استخدام حل برمجي مفتوح المصدر جاهز يمكن التعديل عليه بسهولة مثل الووردبريس، وربطه بإحدى منصات التجارة الإلكترونية مستقلة الإضافة مثل ووكوميرس، يمنحك مساحة كبيرة من القوالب التي يمكن تطويرها والاختيار منها، ما يعد التصور الأكثر قربًا لإنشاء متجرًا إلكترونيًا من الصفر. لذا، إن كنت ترغب في الاعتماد على هذا الخيار يمكنك الاستعانة بخدمات الووردبريس الاحترافية على خمسات لبناء متجرك وتطويره.

خدمات الكتابة وإعداد المحتوى:

يساعدك امتلاك متجر الكتروني احترافي على عرض المنتجات التي يقدمها مشروعك، لكن حتى تتمكن من بيعها، لا بد من الاستعانة بخدمات الكتابة والترجمة، خاصة الخدمات التي يقدّمها الكتاب على موقع خمسات، التي تشمل كتابة ووصف وإدخال المنتجات، وكتابة المحتوى بشكل عام، سواء كتابة محتوى المدونة أو النصوص الإعلانية أو غير ذلك.

تبرز أهمية الكتابة هنا في إمكانية تطويعها لبناء علاقة وطيدة مع زوّار المتجر ليكون من السهل تحويلهم إلى عملاء في المستقبل، وذلك من خلال المحتوى المكتوب للمدونة والحسابات الاجتماعية بما يتوافق مع محركات البحث، مما يساهم في تحسين ترتيب الموقع وظهوره في مراكز متقدمة في نتائج البحث.

إلى جانب إمكانية تطويع الكلمات والنصوص للتأثير على قرارات العملاء وتحويلهم إلى الرغبة في الشراء. قد يكون ذلك باستخدام النصوص الإعلانية، أو من خلال طريقة عرض منتجاتك على المتجر، بحيث يجب كتابة وصفها بشكل جذاب مناسب للجمهور، مع ذكر الخصائص الموجودة في المنتج، وتوضح المميزات والفوائد التي ستعود على الشخص عند استخدامه.

خدمات التسويق الإلكتروني:

على نقيض التسويق التقليدي، يساعدك التسويق الإلكتروني على استهداف فئة العملاء المناسبة بدقة، ما يساهم في تعزيز متجرك الإلكتروني وزيادة نسبة المبيعات. كما أنّه يجعلك على تواصل مع عملائك بصورة مباشرة والدخول في محادثات معهم، وبالتالي حل المشكلات التي تواجههم وتطوير المنتجات التي تقدمها لهم. إضافة إلى إمكانية تحليل نتائج الحملات التي تقوم بها بدقة، فيكون في مقدرتك تقييم الإستراتيجية التي تستخدمها واتخاذ الإجراءات الصحيحة لتطويرها.

لذلك، لا يمكن الاستغناء عن التسويق الإلكتروني بأي شكل من الأشكال إن كنت ترغب بنجاح متجرك الإلكتروني، حيث يمكنك الاستعانة بخدمات التسويق الإلكتروني على موقع خمسات، والاستفادة من خبراء التسويق لتجهيز وتنفيذ الخطة التسويقية المناسبة لك.

توجد العديد من قنوات التسويق الإلكتروني والتي يمكن استخدامها بداية من التسويق عبر تحسين محركات البحث الذي يجعل متجرك مناسبًا لمحركات البحث، ما يعزز فرص ظهوره في النتائج الأولى لمحركات البحث، ويعظم احتمالية زيارة موقعك من عدد أكبر من العملاء. مرورًا بالتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تمكنك من الوصول إلى الفئة المستهدفة وزيادة وعيهم بمتجرك، من خلال فيسبوك أو تويتر أو إنستاجرام وغيرها من المنصات.

وصولًا إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يساعدك في البقاء على تواصل دائم مع عملائك وحثهم للشراء من متجرك، من خلال إرسال نشرات بريدية مميزة للمستخدمين بين الفينة والأخرى، سواءً بأحدث العروض التي يقدمها المتجر أو عند إضافة منتجات جديدة، أو عند توفر منتج يُطلب كثيرًا فيكون هناك احتمالية أكبر لشرائه.

تمثل التجارة الإلكترونية فرصة جيدة في الوقت الحالي للعديد من أصحاب المشاريع، لكن الأمر يحتاج إلى خطوات سليمة، حيث تبدأ العملية ببناء متجر إلكتروني وتجهيزه وتطويره، حتى الوصول إلى تسويقه بشكل جيد، وكل خطوة يجب أن تتم باحترافية شديدة، حتى يمكنك أن تحقق أهدافك وترفع مبيعاتك.