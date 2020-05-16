ما هي الميزات الجديدة في هاتف هواوي P30 Pro New Edition؟

على الرغم من أن أحدث هواتف شركة هواوي P40 و P40 Pro متاحة للشراء حتى الآن، إلا أنها أطلقت نسخة جديدة من هاتفها الرائد (Huawei P30 Pro) تُسمى (Huawei P30 Pro New Edition) في السوق الألمانية خلال الأسبوع الماضي.

تمثل النسخة الجديدة مجرد إعادة إصدار للهاتف تفسه الذي أُطلق عام 2019، لكن بلون جديد وبعض الميزات الجديدة، وهو متوفر للحجز السابق الآن من خلال متجر الشركة الإلكتروني.

إليك الميزات الجديدة في هاتف هواوي P30 Pro New Edition 2020:

إمكانية الوصول إلى خدمات جوجل بلاي:

بسبب مشكلات شركة هواوي الصينية مع الحكومة الأمريكية، وحالة الحظر المفروضة على هواتفها لمنعها من الوصول إلى خدمات جوجل، أصدرت هواوي أحدث هواتفها P40 بدون خدمات جوجل المحمولة (GMS) وبالتالي لايمكن لمستخدمي هذا الهاتف الوصول بشكل مباشر إلى متجر جوجل بلاي وتنزيل تطبيقات شهيرة مثل: يوتيوب وخرائط جوجل، وفيسبوك، وغيرها.

ونظرًا لأن هاتف P30 Pro New Edition لا يعتبر هاتفًا جديدًا تمامًا، فلا يزال بإمكانه الوصول إلى متجر جوجل بلاي بشكل كامل وتنزيل جميع خدمات وتطبيقات جوجل بشكل قانوني تمامًا. لذلك استغلت هواوي هذه الفرصة لإعادة إصدار نسخ جديدة من هواتفها القديمة.

بعض التغييرات في المواصفات:

تتطابق مواصفات P30 Pro New Edition مع مواصفات هاتف P30 Pro إصدار 2019، ولكن يختلف فقط في أنه يأتي بخيار تخزين واحد فقط بسعة 256 جيجابايت.

بالإضافة إلى المواصفات الأخرى المتطابقة وهي شاشة بقياس 6.47 بوصات، ومعالج (Kirin 980) وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية، مع تكبير بصري 5X، وبطارية بسعة 4200 ميلّي أمبير/الساعة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم EMUI 10.1 وتطبيق Huawei App Gallery.

عروض وهدايا عند طلب الهاتف بشكل سابق:

طرحت الشركة الصينية عروضًا وهدايا للمستخدمين الذين يطلبون الجهاز بشكل سابق مثل: الحصول على السماعات اللاسلكية (Huawei FreeBuds 3)، ومكبر صوت صغير يعمل بالبلوتوث مجانًا.

كما يمكن للمستخدمين الذين يطلبون الجهاز بشكل سابق أيضًا الحصول على ساعة (Huawei Watch GT 2) بسعر 99 يورو فقط.

ألوان مستوحاة من هاتف P40 Pro الأحدث:

يأتي هاتف P30 Pro New Edition بألوان مستوحاة من أحدث هواتف هواوي P40 Pro حيث يأتي بلون فضي جديد يسمى (Silver Frost)، بالإضافة إلى اللون الأسود ولون أورورا Aurora.

يبدأ الهاتف بسعر 749 يورو أي ما يعادل 810 دولارات، وهو متوفر للطلب السابق من خلال متجر هواوي الإلكتروني، وسيبدأ الشحن اعتبارًا من 3 يونيو القادم.