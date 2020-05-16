لماذا لا يعمل تطبيق Find My عند محاولة تحديد موقع جهاز آبل المفقود؟

إذا كنت بحاجة إلى استخدام تطبيق تحديد الموقع (Find My) من آبل فأنت بكل تأكيد في موقف عصيب، ومن المرجح أن جهاز آبل الخاص بك – سواء كان هاتف آيفون، أو جهاز آيباد، أو ساعة آبل، أو جهاز آيبود – قد فُقد أو سُرق، وسيزداد الأمر تعقيدًا بالنسبة لك في حالة توقف هذا التطبيق عن العمل.

إليك 6 أسباب لتوقف تطبيق Find My عن العمل عند محاولة تحديد موقع آيفون أو آيباد:

يعتبر تطبيق (Find My) وسيلة رائعة لتحديد مواقع أجهزة آبل المفقودة أو المسروقة، من خلال الجمع بين نظام GPS المدمج في هذه الأجهزة والميزات الأخرى التي توفرها خدمة iCloud، حيث يساعدك التطبيق في تحديد موقع أجهزتك على الخريطة.

ومن خلال تحديد مواقعها يمكنك العثور على هذه الأجهزة في حالة فقدانها، وتفعيل العديد من الإجراءات في حالة السرقة مثل: قفل آيفون أو آيباد أو حتى حذف جميع البيانات من هذه الأجهزة عن بُعد، ولكن إذا كنت تستخدم التطبيق لتعقب أجهزتك ووجدته لا يعمل، فهذا يرجع للعديد من الأسباب منها:

1- عدم تفعيل كل من خدمة iCloud وتطبيق Find My في الهاتف:

السبب الأول والبديهي لعدم عمل تطبيق Find My هو أنك لم تقم بتفعيل كل من خدمة iCloud و Find My في جهازك الذي تحتاج إلى تحديد موقعه قبل فقدانه أو سرقته، وبالتالي أول شيء يجب عليك فعله هو تفعيل كلتا الميزتين عند إعداد جهازك للمرة الأولى.

2- الجهاز مغلق أو نفدت بطاريته:

يمكن للتطبيق فقط تحديد موقع الجهاز قيد التشغيل، لأن الهاتف يحتاج إلى أن يكون قادرًا على الاتصال بالشبكات الخلوية أو شبكات (الواي فاي) Wi-Fi وإرسال إشارات GPS لإرسال موقعه إلى تطبيق Find My.

وبالتالي حتى عند تفعيل التطبيق وكان الهاتف مغلقًا لأي سبب من الأسباب، فإن أفضل ما يمكن أن يفعله التطبيق هو إظهار آخر موقع معروف للجهاز قبل توقفه عن العمل في خريطة التطبيق أو موقع الويب لمدة 24 ساعة.

3- الهاتف ليس لديه اتصال بالإنترنت:

يتطلب التطبيق للعثور على الهاتف المفقود الاتصال بالإنترنت لإخبارك بموقعه، وإذا لم يعمل التطبيق فقد يكون ذلك بسبب عدم اتصال الهاتف بالإنترنت نظرًا لكونه خارج نطاق الشبكة الخلوية أو الواي فاي، أو أصبح الهاتف في وضع الطائرة، وفي هذه الحالة سترى آخر موقع معروف للهاتف في خريطة التطبيق أو موقع الويب لمدة 24 ساعة.

4- تحقق من Apple ID الذي سجلت الدخول باستخدامه:

ربما سجلت دخولك إلى iCloud.com أو تطبيق Find my باستخدام Apple ID بخلاف المستخدم في الجهاز الذي فقدته. وللتحقق من ذلك سجل دخولك إلى iCloud.com، والتطبيق باستخدام حسابات Apple ID الأخرى، وابحث عن الجهاز.

5- إزالة بطاقة SIM:

بطاقة SIM في هاتف آيفون هي التي تحدد مشغل الهاتف الخاص بك، وتتيح لهاتفك الاتصال بالشبكات الخلوية، وبدونها لا يمكن لهاتفك الاتصال بشبكة 3G أو 4G وبالتالي لا يمكنه التواصل مع تطبيق Find My.

وبالتالي إذا قام الشخص الذي سرق هاتفك بإزالة بطاقة SIM، فسيختفي الهاتف بشكل أساسي من الإنترنت ما لم يكن متصلاً بشبكة الواي فاي، ولكن الجانب الإيجابي هو حتى لو وضع هذا الشخص بطاقة SIM مختلفة في الهاتف فسيمكنك تحديد موقعه في المرة القادمة التي يتصل فيها بالإنترنت باستخدام التطبيق.

6- التطبيق لا يعمل في بلدك:

لا تتوفر إمكانية استخدام تطبيق Find My في جميع الدول حول العالم، خاصة الدول التي لديها حظر سياسي أو اقتصادي، لذا إذا كنت تعيش في إحدى هذه الدول، أو فقدت هاتفك في إحدى هذه الدول أثناء زيارتها، فلن تستطيع استخدام التطبيق لتعقب هاتفك، ولكن ستكون قادرًا على استخدام خدمات التطبيق الأخرى مثل: القفل وحذف البيانات عن بُعد.