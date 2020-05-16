كيف يمكنك استخدام تطبيق مايكروسوفت أوفيس الجديد في هاتفك؟

يوفر تطبيق Microsoft Office الجديد من مايكروسوفت لنظامي التشغيل iOS وأندرويد العديد من الميزات مثل: تكامل تطبيق Office Lens لمسح المستندات ضوئيًا، وخيارًا لتوقيع ملفات PDF في جهازك، وميزة لتحويل الصور والمستندات إلى ملفات PDF، واستخراج النصوص والجداول من صورة محددة.

حيث جمعت الشركة بين تطبيقات Word و Excel و PowerPoint في تطبيق واحد بسيط، مما يوفر لك ميزات جديدة تمكنك من إنشاء المحتوى، وإنجاز المهام بسهولة.

إليك كيفية استخدام تطبيق مايكروسوفت Office الجديد في آيفون وأندرويد:

بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل فإن التطبيق متاح فقط لمستخدمي آيفون، حيث لا يوجد إصدار مخصص لجهاز آيباد الآن، أما مستخدمي أجهزة أندرويد فيمكنهم تشغيل التطبيق على أي هاتف أو جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

قم بتنزيل التطبيق، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون في آب ستور.

بمجرد تشغيل التطبيق للمرة الأولى، سيُطلب منك ربط حسابك، انقر على الرابط، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مايكروسوفت الخاص بك.

بعد تسجيل الدخول، سيقوم التطبيق بعرض ملفات Office المستخدمة حديثًا، اسحب لأسفل الشاشة لرؤية أسماء الملفات القديمة، أو اضغط على الملف الذي ترغب في عرضه، ويمكنك الضغط على السهم الأيسر في الأعلى للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

لإدارة ملف معين، انقر على الملف، ويمكن لمستخدمي آيفون مشاركة الملف عبر رابط أو إرسال دعوة إلى جهة اتصال معينة، وتثبيت الملف في الأعلى وإزالته وفتحه في OneDrive، وإعادة تسميته، ونقله، وحذفه، وعرض خصائصه، أما مستخدمي أندرويد فيمكنهم مشاركة الملف وإزالته من القائمة وكذلك عرض خصائصه.

للبحث عن الملفات التي لا تظهر في القائمة الأخيرة، انقر على رمز المجلد الموجود أعلى الشاشة، حيث يمكنك البحث عن الملفات المخزنة في هاتفك أو في OneDrive، كما يمكنك الضغط على الرابط لإضافة أي خدمة تخزين سحابي تريدها.

لإنشاء مستند أو ملف جديد، انقر على علامة (+) في الأسفل، ثم حدد رمز المستندات، في الشاشة التالية، وانقر على رمز نوع المستند الذي ترغب في إنشائه.

اضغط على أيقونة Actions في أسفل الشاشة لتنفيذ العديد من الإجراءات مثل: نقل الملفات، حيث يمكنك إرسال الملفات أو استقبالها بين الهاتف والحاسوب عبر موقع File Transfer التابع لمايكروسوفت، كما يمكنك أيضًا مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة الأخرى.