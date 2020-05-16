نصائح تكنولوجية

جوجل تصلح أسوأ شيء في متصفح كروم

جوجل تصلح أسوأ شيء في متصفح كروم
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يعد متصفح جوجل كروم أحد أكثر متصفحات الإنترنت شيوعًا، حيث يعمل على جميع أنظمة سطح المكتب والهواتف المحمولة، كما قضت جوجل سنوات في تحسين كروم ليناسب المستخدمين.

لدى كروم عيب كبير، حيث يقوم باستهلاك موارد الجهاز الذي يعمل عليه، وله تأثير كبير على عمر البطارية على أجهزة الحاسب المحمولة، فعند تشغيل مجموعة من علامات التبويب المفتوحة في كروم ستجد نفسك ذاهبًا لتوصيل الشاحن بشكل أسرع مما كنت تتخيله، ومع ذلك، تتخذ جوجل الآن خطوات لمعالجة المشكلة، ولا عجب أن الأمر يتعلق بالإعلانات.

أعلنت شركة جوجل يوم الخميس أنها ستحمي مستخدمي متصفحها من الإعلانات ذات الموارد الضخمة قريبًا، لكنها جعلت الأمر يبدو كما لو كانت هذه قضية جديدة ظهرت حديثًا.

يشكو الناس من المتصفح منذ سنوات، إلى حد أن البرامج التعليمية حول كيفية منع كروم من استنزاف عمر البطارية ظهرت على الإنترنت، وحاولت الشركة إصلاح مشكلة البطارية في الماضي أيضًا.

إن الشيء الرائع في إعلان جوجل الجديد هو أن الشركة تريد إصلاح الأشياء، على الأقل رسميًا، حيث ترغب الشركة في حفظ (بطاريات الأجهزة وخطط البيانات، وتزويدهم بتجربة جيدة على الويب) من الآن وصاعدًا.

سيتم فعل ذلك عن طريق تحديد الموارد التي يمكن للإعلان استخدامها قبل تفاعل المستخدم معه، فإذا خرق الإعلان القواعد الجديدة سيتم تعطيله، كما تقدم جوجل مثالًا لمتصفح كروم لنظام أندرويد، ولكن نأمل أن تعمل الميزة على سطح المكتب.

جوجل تصلح أسوأ شيء في متصفح كروم

تقول الشركة إنها تستهدف (أكثر الإعلانات فظاعة) التي تستخدم عرض نطاق ترددي لوحدة المعالجة المركزية والشبكة أكثر من 99.9٪ من جميع الإعلانات المكتشفة لهذا المورد.

ستختبر جوجل الميزة في الأشهر المقبلة، وستقدمها إلى الإصدار الثابت من كروم في أغسطس.

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