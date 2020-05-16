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الصين تطلب من أمريكا وقف “القمع غير المعقول” لهواوي

الصين تطلب من أمريكا وقف "القمع غير المعقول" لهواوي
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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت: إن الولايات المتحدة بحاجة إلى وقف “القمع غير المبرر” للشركات الصينية مثل هواوي، وقالت صحيفة صينية: إن الحكومة مستعدة للرد على واشنطن.

وتحركت إدارة ترامب يوم الجمعة لمنع إمدادات الرقائق العالمية لشركة هواوي المدرجة في القائمة السوداء، مما أثار مخاوف من الانتقام الصيني، وضرب أسهم المنتجين الأمريكيين لمعدات تصنيع الرقائق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ردًا على أسئلة وكالة رويترز بشأن ما إذا كانت بكين ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، ستدافع الصين بقوة عن الحقوق القانونية لشركاتها.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم السبت عن مصدر مقرب من الحكومة الصينية قوله: إن بكين مستعدة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المضادة ضد الولايات المتحدة، مثل وضع الشركات الأمريكية على “قائمة الكيانات غير الموثوق بها” وفرض قيود على الشركات الأمريكية، مثل: آبل، وسيسكو، وكوالكوم.

وقالت الصحيفة التابعة لصحيفة (الشعب اليومية) People’s Daily، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم: إن المصدر ذكر أيضًا وقف شراء طائرات بوينج.

ونقلت صحيفة (جلوبال تايمز) عن المصدر أن “الصين ستتخذ إجراءات مضادة قوية لحماية حقوقها المشروعة” إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا في خطة تغيير القواعد ومنع الموردين الأساسيين للرقائق، ومنهم شركة TSMC التايوانية، من بيع الرقائق إلى هواوي.

وتصاعدت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الأخيرة، إذ اقترح مسؤولون من الجانبين أن الصفقة التي تم التوصل إليها بشق الأنفس والتي أبطلت حربًا تجارية مريرة استمرت 18 شهرًا يمكن التخلي عنها بعد أشهر من توقيعها في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبالإضافة إلى الخطوة المتعلقة بهواوي، قال مجلس الاستثمار الفدرالي للتقاعد الأمريكي – الذي يشرف على مليارات الدولارات التقاعدية الفيدرالية – خلال الأسبوع الحالي أيضًا: إنه سيؤجل إلى أجل غير مسمى خطط الاستثمار في بعض الشركات الصينية التي تخضع للتدقيق في واشنطن.

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