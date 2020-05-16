إليك مواصفات هاتف مايكروسوفت القابل للطي Surface Duo

تسربت مجموعة من مواصفات جهاز مايكروسوفت القادم المسمى (Surface Duo)، ووفقًا لموقع (Windows Central)، فإن الهاتف قد لا يتضمن أحدث وأقوى المكونات أو أي شيء مثير للإعجاب فيما يتعلق بعمر البطارية ومساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، لكن تصميمه الفريد ثنائي الشاشة قد يغفر له بعض الشيء.

وظلت شركة مايكروسوفت صامتة فيما يتعلق بمعظم التفاصيل حول هاتفها الذكي ذو الشاشة المزدوجة مع مفصل بزاوية 360 درجة بينهما (Surface Duo)، حيث تنشغل عملاقة البرمجيات باختبار الجهاز القادم داخليًا، وبالرغم من أن الشاشات غير قابلة للطي، لكن المفصل يمنحك الكثير من مرونة حالة الاستخدام.

ومن المعروف حتى الآن أن الجهاز الجديد يحتوي على شاشتين بقياس 5.6 بوصة وبدقة 1800×1350 بكسل لكل منهما، وتدعم الشاشتان القلم الإلكتروني (Surface Pen)، إلى جانب أن سماكة الجهاز نفسه تبلغ 4.8 ميليمتر عند فتحه، دون وجود معلومات عن تفاصيل المعالج وخيارات التخزين وذاكرة الوصول العشوائي أو مستشعر الكاميرا.

وبحسب التسريبات الجديدة فإن الهاتف يعمل بمعالج العام الماضي من كوالكوم (Snapdragon 855)، إلى جانب بطارية صغيرة نوعًا ما تبلغ سعتها 3460 ميلي أمبير، مع الأخذ في الاعتبار أنها تشغل شاشتين، وخيارات تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت غير القابلة للتوسيع.

وبالإضافة إلى شاشتي (Surface Duo) المميزتين بقياس 5.6 بوصة، التي يمكن أن تدور 360 درجة وتحول الهاتف إلى جهاز لوحي بقياس 8.3 بوصة عند فتحه، فإن تقرير (Windows Central) يقول إن الجهاز يحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكاميرا أحادية أعلى الشاشة اليمنى بدقة 11 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 لكل من الصور ومقاطع الفيديو الأمامية والخلفية.

ويأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، لكن سيتم تحديثه إلى أندرويد 11 القادم بعد الإطلاق، ويوضح التقرير أن الجهاز لا يدعم اتصال (NFC) أو الجيل الخامس (5G) أو الشحن اللاسلكي حتى الآن، لكنه مزود بمستشعر بصمة الإصبع للمصادقة البيومترية، ومنفذ (USB-C) وفتحة (Nano SIM).

وبالنظر إلى هذه المواصفات، فإن جهاز (Surface Duo) لن يكون بالتأكيد أفضل أو أسرع هاتف عند إطلاقه في وقت ما خلال موسم العطلات في وقت لاحق من هذا العام، لكن قد يساعده التصميم الفريد في الانتشار وسد الفجوة بين الهاتف والجهاز اللوحي الأكثر حداثة الذي يركز على الإنتاجية.

وتدعم جميع تطبيقات مايكروسوفت المثبتة سابقًا العمل عبر كلتا الشاشتين مع السحب والإفلات بين تطبيقين مختلفين عند الحاجة، لكن لن تكون جميع تطبيقات الجهات الخارجية قادرة على ذلك، وسيكون الأمر متروكًا للمطورين لإضافة مثل هذه الوظائف.