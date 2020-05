OnePlus 8 Pro يحدث ضجة بعد اكتشاف قدرته على الرؤية من خلال بعض الملابس

أحدث هاتف (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro ضجةً خلال اليومين الماضيين بعد أن اكتُشف أن أحد المرشحات التي يوفرها تطبيق الكاميرا الخاص بالجهاز قادر على الرؤية من خلال بعض المواد السوداء اللون على نحو شبيه بالأشعة السينية.

ومن يمتلك الهاتف، يمكنه اختبار ذلك من خلال الذهاب إلى تطبيق الكاميرا، ثم الوصول إلى مُرشح اللون Photochrom ثم توجيه الجهاز إلى المواد البلاستيكية أو القماشية السوداء.

One of the best examples 🤯 #OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

وقال من اختبر الجهاز: إن الرؤية من خلال الأشياء لا تعمل إلا مع المواد السوداء الرقيقة، التي يمكن الرؤية من خلالها ولو قليلًا من خلال تسليط الضوء مباشرةً عليها. ومن تلك الأشياء: أجهزة التحكم، والقمصان. وكان جهاز منصة التلفاز من آبل (آبل تي في) Apple TV أبرز مثال على قدرة الهاتف على الإنترنت.

ونشرت قناة Unbox Therapy الشهيرة على يوتيوب – المتخصصة في مراجعة الأجهزة – مقطع فيديو يوضح قدرة مرشح Photochrom فعليًا، وبالفعل، كان الهاتف قادرًا على رؤية من كان مخفيًا خلف قميص أسود.

أما عن السبب وراء هذه القدرة، فهو يعود إلى أن شركة (ون بلس) تستخدم في الهاتف حساسات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، التي تجمع نوعًا من الإشعاع لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

ويُعتقد أن هذه القدرة للهاتف قد تسبب مشكلة لشركة (ون بلس) خاصةً أنه يُمكن استخدامها للرؤية من خلال ملابس الناس، وما ينطوي ذلك من انتهاك للخصوصية. واعتمادًا على شدة المشكلة، قد تضطر (ون بلس) إلى تقييد الميزة من خلال تحديث برنامجي، وهو ما حدث مع شركة سوني التي أُجبرت في تسعينات القرن الماضي على استدعاء كاميرا الفيديو التي تضمنت ميزة الرؤية الليلية التي استُخدمت للرؤية من خلال الملابس.

Turns out the TrueDepth camera can also have the “X-ray” effect with some plastics. Here it is showing the insides of an Apple TV 4K. (Thanks @HarckerTech for the idea) pic.twitter.com/R8x8Bu4yPv

— Guilherme Rambo (@_inside) May 14, 2020