واتساب تختبر دمج خدمة “غرف مسنجر” في تطبيقها

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب اختبار دمج خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة (غرف مسنجر) Messenger Rooms من فيسبوك في تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، وفق ما أظهرت النسخ التجريبية الأحدث.

وقال موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب: إن واتساب أضافت (اختصارات غرف مسنجر) Messenger Rooms Shortcuts في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.20.163 من تطبيق واتساب في أندرويد. وأضاف أن الميزة متاحة لدول ومستخدمين محددين.

ولأن من أبرز ميزات خدمة (غرف مسنجر) إمكانية الانضمام إلى الغرف عن طريق رابط فقط، فقد أتاحت فيسبوك لمستخدمي واتساب إنشاء الغرف من التطبيق، ولكن سيكون عليهم المتابعة في مسنجر لإنشاء غرف الدردشة.

ويمكن الوصول إلى خيار إنشاء الغرفة من خلال النقر على أيقونة المشبك الذي يتيح مشاركة الصور، والمستندات، وغيرها من الوسائط في واتساب، ومن بين الخيارات المتاحة الآن: خيار (غرفة) Room، وبالنقر على هذا الخيار يظهر خيار “متابعة في Messenger لإنشاء غرفة”، وبالنقر على خيار “متابعة في Messegner” يُفتح تطبيق مسنجر حيث يمكن إنشاء الغرفة وإنشاء الرابط الخاص بها ثم إعادة مشاركته عبر واتساب ليُرسل مباشرةً إلى جهة الاتصال التي اختير إنشاء الغرفة عنده.

وإلى جانب دمج (اختصارات غرف مسنجر) في الدردشة، أضافت واتساب اختصارًا آخر في تبويب المكالمات، الذي يظهر فوق خيار إنشاء المكالمات الموجود فعلًا.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت أمس الخميس أن خدمتها الجديدة لمؤتمرات الفيديو (غرف مسنجر) أصبحت متاحةً للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد نحو عشرين يومًا من الإعلان عنها.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت في 25 نيسان/ أبريل الماضي عن الخدمة، إلى جانب توسيع ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، وذلك في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت فيسبوك أواخر الشهر الماضي في بيان: إن خدمة (غرف مسنجر) تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركًا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة (زووم) Zoom المنافسة.

وتمتاز خدمة (غرف مسنجر) بأنها تتيح لمستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدمي الشبكة من الانضمام إلى مكالمات الخدمة عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشاء حساب، على غرار الخدمات الأخرى. ولن يكون هناك حد أقصى لزمن المكالمات.

ويمكن للمستخدمين تنزيل النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق واتساب من خلال الاشتراك بالبرنامج التجريبي على متجر جوجل بلاي، أو تنزيلها وتثبيتها يدويًا من هنا.