هواوي تعلن عن Huawei Eid Super Live Sale في الإمارات

بينما يقضي المقيمون في دولة الإمارات وقتاً أطول في المنزل خلال شهر رمضان هذا العام، فإن أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة من هذا الوقت تكمن في البقاء على اتصال والاستمتاع بأحدث منتجات هواوي مثل الأجهزة القابلة للارتداء وأحدث أداء وهاتف HUAWEI P40 Pro.

وفي إطار التزامها بمشاركة المستهلكين المحليين وتقديم تجارب جديدة، تقدم هواوي أول حدث رقمي تفاعلي للمستهلكين Huawei Eid Super Live Sale في دولة الإمارات حيث سيتم بث الحدث مباشرة على قناتي هواوي العربية الرسميتين على فيس بوك ويوتيوب ابتداءً من الساعة 9 مساء يوم الاثنين 18 مايو.

ستمنح هواوي الفرصة للمقيمين في دولة الإمارات خلال البث المباشر للاستفادة من العروض الرائعة، والتي تتضمن تخفيضات تصل إلى 80٪ لفترة زمنية محدودة وخصومات خاصة وقسائم فورية وجوائز مجانية.

فيما سيتمكن المشاهدون من الاستفادة من العروض والصفقات المذهلة وهم في منازلهم، سيكون بإمكانهم أيضاً التفاعل مع ضيف البث المباشر، المفضل لدى المعجبين، نجم كرة القدم الإماراتية عادل جمال.

وخلال البث المباشر، سيتمكن المستهلكون في دولة الإمارات من الاستمتاع بما يلي:

خصومات خاصة هائلة كل 10 دقائق تتضمن ملك الهواتف القابلة للطي، HUAWEI Mate Xs 5G بسعر 2999 درهم إماراتي والمزيد عير ذلك.

جوائز مجانية كل 10 دقائق خلال البيع المباشر، حيث سيحظى المشاهدون الذين يعلقون باستخدام الوسم HuaweiEIDSuperLiveSale# على يوتيوب وعلى فيس بوك، بفرصة الفوز بهاتف HUAWEI Mate 30 Pro 4G والمزيد غير ذلك.

خصم إضافي على أسعار العيد الحالية، فالهاتف المفضل للجميع HUAWEI P30 Pro الذي يأتي بسعة 128 جيجابايت بسعره الأصلي 2599 درهم والمعروض بسعر 2199 درهم في عروض العيد الآن، سيباع بخصم إضافي ليصل إلى xxx1 درهماً فقط، خلال Super Live Sale.

أكواد قسائم فورية لإنفاق المزيد والحصول على توفير أكثر، حيث تتاح أكواد القسائم الفورية ADEL50 وADEL200 وADEL500 الخاصة للمستهلكين:

أنفق 1،000 درهم واحصل على خصم 50 درهم.

أنفق 3،000 درهم واحصل على خصم 200 درهم.

أنفق 6000 درهم واحصل على خصم 500 درهم.

للاستفادة من العروض الرائعة، والتي تتضمن تخفيضات تصل لفترة زمنية محدودة وخصومات خاصة وقسائم فورية وجوائز مجانية يمكنكم زيارة موقع هواوي.