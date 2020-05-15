سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A Quantum مع شريحة تشفير كمومية

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس بالشراكة مع شركة الاتصالات الكورية SK Telecom عن هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي أي كوانتوم) Galaxy A Quantum الذي يمتاز بأنه يحتوي شريحة خاصة لتحسين الأمان.

وتعمل الشريحة المدمجة على توليد أرقام كمية عشوائيًا لزيادة تشفير الجهاز. إذ قالت SK Telecom: إن الشريحة تساعد مستخدمي الهواتف الذكية على استخدام خدمات معينة بأمان من خلال إنشاء أرقام عشوائية خالصة لا يمكن التنبؤ بها وليس لها نمط محدد. وتحتوي الشريحة الكمومية على مستشعر صور CMOS لاكتشاف الفوتونات، وهذا هو الأساس لتوليد الأرقام العشوائية المستخدمة لمفاتيح التشفير.

وتقول شركتا سامسونج و SK Telecom: إن يمكن أيضًا استخدام شريحة (جالاكسي أي كوانتوم) لتخزين المستندات الشخصية بصورة آمنة، مثل: وثائق التأمين، وشهادات التخرج وما إلى ذلك، ومنع التزييف والتزوير العام.

وتقول SK Telecom: إن الشريحة ستُستخدم جنبًا إلى جنب مع مدفوعات الهاتف المحمول المدعومة بالمقاييس الحيوية في متاجر التجزئة غير المتصلة بالإنترنت. كما تقول: إنها تخطط لمشاركة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة مما يفتح الباب لمزيد من التطبيقات التي تدعم الشريحة الكمومية.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن هاتف يقدم مواصفات شبيهة بهاتف (جالاكسي أي71 5جي) Galaxy A71 5G، مثل: معالج من نوع Exynos 980، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة FHD+ مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، أما على ظهر الهاتف، فهناك 4 كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل.

يُذكر أن هاتف (جالاكسي أي كوانتوم) متاح للطلب في كوريا الجنوبية خلال المدة من 15 إلى 21 أيار/ مايو الجاري، على أن يبدأ البيع رسميًا اعتبارًا من 22 أيار/ مايو، وسيتوفر الهاتف بسعر يعادل 529 دولارًا أمريكيًا. ولا معلومات عن خطة لطرحه في الأسواق العالمية.