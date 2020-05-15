سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy A21s بسعر منافس

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي أي21إس) Galaxy A21s، وذلك بعد العديد من التسريبات.

ويعد هاتف (جالاكسي أي21إس) نسخة مُحسنة من هاتفها (جالاكسي أي21)، فهو يحافظ على التصميم ذاته، ولكنه يقدم تحسينات على الكاميرا، وذاكرة الوصول العشوائي (رام)، كما أن البطارية أصبحت بسعة أكبر قدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس البصمة، والكاميرات الخلفية الأربع، التي تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة بالدقة ذاتها، وإحداهما لتصوير العمق، والأخرى لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي (جالاكسي أي21إس) معالجًا ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة فهي بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI core المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. أما البطارية فهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ويتوفر هاتف سامسونج الجديد بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق، وذلك بسعر 200 يورو اعتبارًا من 19 حزيران/ يونيو المقبل.