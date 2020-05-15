تقرير يكشف عن هواتف أندرويد الأكثر مبيعًا في الربع الأول من 2020

تقرير يكشف عن هواتف أندرويد الأكثر مبيعًا في الربع الأول من 2020

أظهر أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (إستراتيجي أناليتيكس) Strategy Analytics أن 4 من أصل 6 من هواتف أندرويد الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي هي من صناعة سامسونج، في حين أن الهاتفين الآخرين هما من صناعة شركة شاومي.

واحتل هاتف (جالاكسي أي51) Galaxy A51 بنسخته التي تدعم شبكات الجيل الرابع فقط مركز الصدارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، إذ شُحن منه أكثر من 6 ملايين وحدة، مما شكل 2.3% من إجمالي هواتف أندرويد التي بِيعت خلال الربع الأول. وقد حظي الهاتف بشعبية في جميع أنحاء العالم، خاصةً أوروبا، وآسيا.

أما عن أقرب منافسيه، فقد جاء هاتف (ردمي 8) Redmi 8 من شاومي في المركز الثاني مستحوذًا على 1.9% من السوق، وحظي الهاتف بشعبية كبيرة في الهند والصين، كما أصبح يحظى بشعبية في أوروبا.

وتوضح شركة (إستراتيجي أناليتيكس) أن المخاوف بشأن الأموال خلال جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، إلى جانب انخفاض الدعم من شركات الاتصالات قد دفعت المستهلكين إلى البحث عن أجهزة بأسعار معقولة. ولكن الهواتف الستة الأكثر مبيعًا في سوق هواتف أندرويد كان من بينها الهاتف الرائد (جالاكسي إس20 بلس) من سامسونج الذي جاء في المركز الثالث مع حصة 1.7% من السوق.

أما الهواتف الثلاثة المتبقية، فهي (جالاكسي أي10إس)، و(جالاكسي أي20إس) من سامسونج، وهاتف (ردمي نوت 8) من شاومي.