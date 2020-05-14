7 حيل تقنية تساعدك على توفير المال والوقت

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في تغيير عاداتنا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فمع انتشار الفيروس بشكل متزايد من بلد إلى آخر فرضت الحكومات سياسة العزل المنزلي، وبدأ الموظفون والطلاب في التعلم والعمل من المنزل، ومن هنا زاد اعتمادنا على الأجهزة والأدوات التقنية التي تساعدنا في إنجاز المهام، والتواصل.

سنستعرض اليوم بعض الطرق السهلة التي تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من أجهزتك وأدواتك التي تستخدمها خلال هذه الفترة:

1- تحويل الكتب الإلكترونية إلى كتب مسموعة:

إذا كنت تمتلك هاتف آيفون أو جهاز آيباد فيمكنك تفعيل ميزة تُسمى (Speak Screen) التي تتيح لك سماع النص الذي يظهر على شاشة هاتفك، حيث تصبح كتبك الإلكترونية كتبًا مسموعة يمكنك الاستماع إليها أثناء أداء بعض المهام مثل: أداء التمارين الرياضية، أو تنظيف المنزل.

يمكنك تفعيل هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (المحتوى المنطوق) Spoken Content.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (Speak Screen) وقم بتفعيله من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له، كما يمكنك من خلال الإعدادات الموجودة في هذا القسم ضبط سرعة الكلام، واختيار الصوت واللهجة التي تناسبك.

لاستخدام ميزة (Speak Screen) مرر لأسفل بإصبعين من أعلى الشاشة، وستظهر وحدة تحكم في الشاشة للتشغيل والإيقاف، ويمكنك الضغط على زر التشغيل لسماع المحتوى المفتوح في الشاشة بصوت عالٍ، كما تعمل هذه الميزة أيضًا مع المقالات في متصفح سفاري.

2- لا تفقد سماعات AirPods:

تتميز سماعات آبل اللاسلكية AirPods بصغر حجمها ولكن هذه الميزة قد تتسبب في فقدانها بسهولة في أي مكان في المنزل أثناء الاستخدام.

إذا كنت تمتلك حاسوب ماك بوك فيمكنك تقريب السماعة من إطار الشاشة العلوي وسوف تلتصق به، حيث تُثبت سماعات AirPods مغناطيسيًا في الجزء العلوي من الشاشة لحفظها، ولكن تذكر إزالتها قبل إغلاق الحاسوب.

السبب وراء وضع مغناطيس في إطار حاسوب MacBook هو المساعدة في إغلاقه بشكل كامل، وبالمثل هناك مغناطيس في سماعات AirPods وعلبة الشحن لإبقاء السماعات في مكانها أثناء الشحن.

3- استفيد من جهازك القديم:

يمكنك تحويل جهازك اللوحي القديم سواء كان آيباد أو جهاز أندرويد أو حتى الهاتف الذكي إلى العديد من الأشياء المفيدة مثل: محرك أقراص خارجي لتخزين الملفات الهامة، أو إطار صورة رقمي، أو جهاز تحكم عن بُعد للتحكم في أجهزتك عن طريق تثبيت أحد التطبيقات المخصصة لذلك، أو استخدامه ككاميرا مراقبة مجانية.

4- احصل على رقم هاتف مجاني:

إذا كنت لا تريد أن تستخدم رقم هاتفك الشخصي لأي سبب من الأسباب، فهناك بعض التطبيقات المجانية مثل: Google Voice، أو TextNow تتيح لك الحصول على رقم ثانوي مجاني لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول مجانًا عبر الواي فاي Wi-Fi.

5- تسوق عبر الإنترنت بسهولة:

أصبح التسوق عبر الإنترنت الآن الوسيلة الآمنة للحصول على احتياجاتنا أثناء البقاء في المنزل، وهنا يمكنك الاعتماد على بعض المواقع التي تقدم أفضل الصفقات وكوبونات الخصم مثل: موقع (Slickdeals.net) الذي يعرض أفضل الصفقات وكوبونات الخصم التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت أو في متاجر التجزئة.

كما يقوم الموقع بتنظيم أفضل الصفقات التي تحقق من صحتها ويرقيها إلى الصفحة الأولى، ويمكنك أيضًا الاشتراك في تنبيهات الصفقات لإرسال إشعارات إليك حول عرض معين تبحث عنه.

6- تفعيل الكتابة عبر الصوت في مستندات جوجل:

يمكنك الكتابة باستخدام صوتك في مستندات جوجل، حيث يعتبر التحدث أسرع بثلاث مرات وأكثر دقة من الكتابة اليدوية، كما يمكنك أيضًا تحرير النصوص وتنسيقها باستخدام صوتك.

ملاحظة: هذه الميزة متاح في مستندات جوجل عند استخدامها في متصفح جوجل كروم فقط.

قم بتفعيل الميكرفون في جهازك.

توجه إلى docs.google.com، ثم افتح مستندًا جديدًا.

في شريط القوائم اضغط على خيار (الأدوات) Tools.

اضغط على خيار (الكتابة بالصوت) Voice Typing.

ستظهر أيقونة ميكروفون، في أعلاها قائمة منسدلة يمكنك من خلالها اختيار اللغة التي تتحدث بها، وهذه الميزة تدعم اللغة العربية بلهجات مختلفة.



لكتابة ما تقوله انقر على الميكرفون، ثم تحدث بوضوح، بمستوى الصوت الطبيعي، وعند الانتهاء، انقر على الميكروفون مرة أخرى.

7- ابحث في محرك جوجل بشكل احترافي:

عند إجراء عمليات بحث في محرك بحث جوجل هناك العديد من الحيل والطرق التي تساعدك في الوصول إلى ما تبحث عنه بسرعة مثل:

استخدام علامة الطرح (-) لاستبعاد الكلمات التي لا تريد البحث عنها، مثل الوصفات – الدجاج إذا كنت لا ترغب في رؤية أي وصفات طعام للدجاج، أو أفضل الألعاب – nintendo لحذف ألعاب منصة Nintendo من نتائج البحث.

ضع ما تبحث عنه بين علامتي اقتباس لمساعدة جوجل في العثور على ما تبحث عنه بالضبط، مثل: “تطبيقات التعلم الآلي”.

يمكنك الاطلاع على مقال كيف تبحث في جوجل بشكل احترافي؟ للتعرف على بعض طرق البحث الأكثر شيوعًا في جوجل، وأمثلة على كيفية استخدامها.