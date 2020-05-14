يعتبر الحفاظ على حاسوب ويندوز 10 الخاص بك محدثًا من الأمور الهامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، حيث يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية وحماية الحاسوب وتطبيقاته من هجمات المتسللين الذين يستغلون عدم تحديث التطبيقات وبرامج التشغيل لشن هجماتهم.

إليك 3 طرق تساعدك في تحديث برامج التشغيل في نظام ويندوز 10:

1- استخدم أداة تحديث ويندوز 10:

تتيح لك هذه الأداة المدمجة تثبيت تحديثات تصحيح العيوب في نظام التشغيل ويندوز 10 بالإضافة لتثبيت برامج التشغيل الجديدة لمكونات مثل: بطاقة الصوت والبلوتوث ومعالج الرسوميات وغير ذلك من المكونات الداخلية للجهاز، وتعتبر هذه هي الطريقة الأسرع والأسهل لتحديث برامج التشغيل.

2- استخدم البرامج التابعة للشركات المصنعة:

تأتي العديد من أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية ببرامج أو تطبيقات مدمجة ضمن نظام التشغيل من الشركة المصنعة تتيح لك تنزيل تحديثات برامج التشغيل وتثبيتها، حيث تُدرج عادة باسم العلامة التجارية المصنعة للحاسوب مثل: Dell أو HP.

يمكنك استخدام هذه البرامج للتحقق من توفير الشركة المصنعة لتحديثات جديدة للحاسوب،من ضمنها: ترقيات BIOS، وبطاقة الشبكة ومعالج الرسوميات وغيرها، كما يمكنك الذهاب إلى موقع الويب الخاص بالشركة والبحث عن أخر تحديثات برامج التشغيل وتنزيلها.

3- تحديث معالج الرسوميات:

تتيح العديد من الشركات المصنعة عدة طرق لتحديث معالج الرسوميات التابعة لها في نظام التشغيل ويندوز 10، مثل: تنزيل التطبيق الرسمي للشركة وتثبيته في الحاسوب وتشغيل ميزة البحث في التطبيق للبحث عن أي تحديث يفتقده معالج الرسوميات في حاسوبك.

كما تتوفر طريقة ثانية وهي الذهاب إلى موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة والبحث عن أي تحديث متوفر وتنزيله مباشرة في حاسوبك.

لا تستخدم برامج الجهات الخارجية:

لا تستخدم أبدًا برنامج لتحديث برامج تشغيل تابع لجهة خارجية، قد تجدها تقدم لك العديد من الإغراءات مثل: البحث التلقائي والتثبيت بدون تدخل منك، ولكن احذر لأنه في الغالب تأتي مثل هذه البرامج غير الموثوقة والمجانة محملة بالبرامج الضارة وبرمجيات التجسس.

بالإضافة إلى ذلك فأنت غير مضطر لدفع المال لتنزيل برامج لتحديث برامج التشغيل في ويندوز 10 في حين يمكنك الحصول عليها مجانًا من الشركة المصنعة أو شركة مايكروسوفت نفسها.