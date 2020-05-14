هونر تستعد لإطلاق منتجات جديدة الأسبوع المقبل

تستعد (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – لعقد حدث خاص الأسبوع المقبل، حيث ستكشف عن منتجات جديدة تركز على نمط الحياة.

وتحاول العلامة التجارية الصينية إعادة تقديم نفسها مع منتجات نمط الحياة لتعويض انخفاض مبيعات الهواتف الذكية خارج الصين، إذ إن العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي التي حرمتها من خدمات جوجل في الهواتف أثرت على المبيعات.

وكانت هونر قد أطلقت في المدة الماضية عددًا من منتجات نمط الحياة، مثل أساور اللياقة، وساعة ذكية، وسماعات أذن، وحاسوب محمول. والآن تستعد للإعلان عن مزيد من منتجات خلال حدثها المزمع عقده في 18 أيار/ مايو الجاري، حيث ستعلن عن جهاز تلفاز باسم (هونر فيجين برو) Honor Vision Pro.

يُشار إلى أن المنتج الجديد هو جزء من استراتيجية 1+8+N العالمية، مما يجعل هونر لاعبًا مهمًا في عالم إنترنت الأشياء. هذا، وسيُقام الحدث يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.