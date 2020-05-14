كيفية التعرف على المستخدمين المتفاعلين مع تغريداتك في تويتر

قدمت شركة تويتر ميزة جديدة لمستخدمي إصدار iOS من تطبيقها تتيح لهم بسهولة مشاهدة جميع التغريدات التي أُعيد تغريدها مع التعليقات في مكان واحد، بنقرة واحدة، وذلك ضمن جهود الشركة في تحسين تجربة استخدام التطبيق في الهواتف الذكية.

إليك كيفية معرفة المستخدمين المتفاعلين مع تغريداتك المنشورة في تويتر:

تأتي الميزة الجديدة من أجل تسهيل تتبع ردود الفعل من المستخدمين على التغريدات التي تنشرها، جاء ذلك في مقطع فيديو قصير نشرته الشركة في حسابها الرسمي في تويتر، وهذا يعني أنه مع أحدث إصدار من التطبيق، يمكنك مشاهدة جميع التغريدات مع التعليقات في مكان واحد، بنقرة واحدة.

كيف الوصول للميزة الجديدة:

للوصول للميزة الجديدة، ما عليك سوى النقر على خيار (إعادة تغريد) retweets أسفل تغريداتك المنشورة، ضمن قسم (مع التعليقات) with comments سترى رقمًا في الأعلى يوضح عدد الأشخاص الذين أعادوا التغريدة بتعليق.

يمكنك بعد ذلك التمرير لأسفل لقراءة جميع التعليقات، وكذلك مشاهدة أي صور أو مقاطع فيديو أو صور متحركة GIF أُرفقت بإعادة التغريد هذه.

تعتبر هذه الميزة حلًا رائع للأشخاص الحريصين على معرفة المزيد من المعلومات حول كيفية تفاعل الأشخاص مع تغريداتهم في تويتر.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة متوفرة الآن فقط لمستخدمي إصدار نظام التشغيل (آي أوإس) iOS، ومن المتوقع أن تتاح هذه الميزة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وإصدار الويب في الأسابيع القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم منصة تويتر في الفترة الأخيرة باختبار ميزة تتيح للمستخدمين إعادة صياغة الردود المسيئة أو غير المناسبة المحتملة قبل نشرها، وهو جزء من جهود تويتر لإيجاد جو أكثر ملاءمة، من خلال إعطاء المستخدمين فرصة ثانية لمراجعة منشوراتهم إذا كانت تحتوي على لغة غير مناسبة.

بالإضافة لطرح خيار جدولة التغريدات في الهواتف لبعض المستخدمين المحددين كاختبار قبل الإطلاق الرسمي، وهي إحدى الميزات المفيدة التي قد يرغب الجميع في استخدامها، بحيث تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين جدولة التغريدات في تاريخ ووقت محددين من خلال منصة تويتر نفسها.

وتقتصر ميزة جدولة التغريدات في الوقت الحالي على تطبيق سطح المكتب فقط، حيث تتيح إلقاء نظرة على جميع التغريدات المجدولة في نافذة الجدولة، وهي مفيدة بشكل كبير لمديري مواقع التواصل الاجتماعي والمنشورات الإخبارية.