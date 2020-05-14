كيفية استخدام AirPlay لبث الفيديو من آيفون والحاسوب على التلفاز

إذا كنت ترغب في إرسال مقطع فيديو من هاتف آيفون إلى التلفاز أو تريد مشاهدة محتوى يوتيوب على شاشة أكبر، يمكنك استخدام ميزة الإرسال اللاسلكي من آبل (آيربلاي) AirPlay التي تتيح لك إرسال الصوت والفيديو عبر الواي فاي من آيفون أو آيباد أو ماك إلى Apple TV أو أي تلفاز ذكي متوافق مع AirPlay 2.

إليك كيفية استخدام AirPlay لبث مقاطع فيديو من آيفون وويندوز في شاشة التلفاز:

يمكنك بث مقاطع الفيديو من أي جهاز آيفون أو آيباد أو iPod touch أو حاسوب ماك، كما يمكنك بث الفيديو من حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز ولكن فقط من خلال تطبيق iTunes.

وباستخدام أحدث إصدار من AirPlay 2، يمكنك أيضًا بث الصوت إلى غرف متعددة، وتحديد الغرفة التي تريد تشغيلها فيها، وإقران مكبرات الصوت المنزلية.

أولًا: كيفية استخدم AIRPLAY في هاتف آيفون:

ملاحظة: هذه الإرشادات مخصصة لهاتف آيفون، ولكن الخطوات مماثلة لأجهزة آيباد أو iPod touch، وتعتمد أكبر الاختلافات في التنفيذ على التطبيق الذي تقوم بتشغيل الفيديو منه.

بمجرد فتح التطبيق أو مقطع الفيديو في التطبيق، انقر على أيقونة AirPlay،التي تظهر في شكل مستطيل بسهم يشير للأعلى في أسفل التطبيق .

إذا كنت لا ترى زر AirPlay، فستحتاج إلى تحديد خيار التطبيق لإرسال المحتوى أو مشاركته أو تشغيله على جهاز مختلف، ثم النقر فوق خيار AirPlay.

لأي نوع من التطبيقات الأخرى، انقر على الجهاز الذي تريد استخدام AirPlay معه.

قد يعرض التلفاز رمزًا، أدخله في المربع الموجود في شاشة هاتفك وانقر على (موافق) Ok.

ثانيًا: كيفية استخدام AirPlay في حاسوب ماك:

افتح الفيديو الذي تريد إرساله إلى التلفاز.

انقر على زر AirPlay.

حدد الجهاز الذي تريد إرسال مقطع الفيديو إليه من القائمة المنسدلة.

ادخل الرمز الذي يظهر لك على شاشة التلفاز في النافذة المنبثقة.

للتوقف عن الإرسال انقر على زر AirPlay نفسه الذي نقرت عليه سابقًا لبدء الإرسال ثم انقر على خيار (إيقاف تشغيل آير بلاي) Turn off AirPlay من القائمة المنسدلة.

كيفية استخدام AIRPLAY في حاسوب ويندوز 10: