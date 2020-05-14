كل ما تريد معرفته عن هواتف سامسونج Galaxy Note 20 القادمة

أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S20 خلال شهر فبراير الماضي، وقد قامت بتجديد تسمية السلسلة فبدلًا من S11 بعد S10 جاءت الهواتف تحت اسم Galaxy S20، ولذلك من المتوقع أن نرى شيئًا مشابهًا في سلسلة هواتف جالاكسي نوت القادمة، مما يعني أن الهواتف القادمة في السلسلة ربما تحمل اسم (Galaxy Note 20).

إليك كل ما تريد معرفته عن هواتف جالاكسي نوت 20 القادمة:

1- سيكون هناك طِرازين على الأقل:

بالنسبة لمعظم هواتف جالاكسي نوت التي ظهرت سابقًا نجد أن شركة سامسونج أصدرت نموذجًا واحدًا فقط في كل عام، ولكن في العام الماضي أصدرت الشركة ثلاث إصدارات من سلسلة جالاكسي نوت، هي: Note 10 و +Note 10 و Note 10+ 5G.

لذلك من المتوقع أن يكون نموذج Note 10 5G إصدار أساسي في هذه السلسلة كما هو الحال في سلسلة S20، بالإضافة إلى إصدارين Note 20 و +Note 20.

2- التصميم:

حتى الآن، لا توجد أخبار مؤكدة حول تصميم هواتف Galaxy Note 20 القادمة، وبالرغم من ذلك يمكن توقع بعض التغييرات في تصميم الهواتف القادمة، بالإضافة إلى التركيز على الشاشة وجودتها كعادة سامسونج.

ليس من المتوقع أن نرى تحديثًا كبيرًا في التصميم، وربما يكون لدينا شاشة كبيرة ذات حافات منحنية، وثلاث كاميرات خلفية على الأقل، وتصميم الهيكل من المعدن أو الزجاج.

3- المواصفات الرئيسية:

من المعروف أن سلسلة هواتف جالاكسي نوت دائمًا ما تعمل بأحدث معالجات شركة كوالكوم المتاحة في السوق، لذا من المتوقع أن تعمل هواتف Note 20 القادمة بمعالج Snapdragon 865، مع ما لا يقل عن 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وخيار ترقية يصل إلى 16 جيجابايت.

وإذا كنت تعيش في بلد تحصل فيه هواتف سامسونج على معالجات Exynos بدلاً من معالجات كوالكوم، فإنه من المتوقع أن يحصل هاتف Note 20 على معالج Exynos 992 الجديد، مع سعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت بدلًا من 256 جيجابايت.

بالنسبة للشاشة فمن المتوقع أن تأتي بقياس 6.87 بوصات ودقة 3096 × 1444 بكسلًا، بكثافة 497 بكسل في البوصة ومعدل تحديث 120 هرتزًا لإصدار +Note S20.

4- موعد الإصدار:

يجب على عشاق هذه السلسلة الانتظار قليلًا، فغالبًا ما تصدر سامسونج هاتف Note 20 في شهر أغسطس من كل عام كما يتضح من عمليات إطلاق هذه السلسلة في السنوات القليلة الماضية.

وبالتالي من المتوقع أن يكون تاريخ الإطلاق نفسه لهذا العام، ولكن نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة بشكل خاص موقع الإطلاق المفضل للشركة، فلن يكون من المفاجئ إذا تأجل تاريخ الإطلاق إلى نهاية هذا العام.

لا تريد الانتظار؟

من المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Note 20 واحدًا من أفضل الهواتف المنتظرة في عام 2020، ولكن إذا كنت تريد شراء هاتف الآن ولا تشعر بالرغبة في الانتظار حتى شهر أغسطس، فإن هاتف Note 10 أو +Note 10 جديران بالشراء.

حتى بمعايير عام 2020، فإن سلسلة Note 10 تضم الكثير من الميزات مثل: معالج Snapdragon 855 الذي يقدم أداءً قويًا يتيح لك تشغيل جميع تطبيقاتك وألعابك بسهولة، وشاشة بتقنية AMOLED رائعة. والكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات الأكثر من كافية لالتقاط الصور التي تُريدها، والاهم هو إمكانية العثور على صفقات وعروض ترويجية على هواتف Note 10 ممتازة في هذه الفترة.