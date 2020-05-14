صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات سيسكو في الشبكات مع خصم 97%

صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات سيسكو في الشبكات مع خصم 97%

حزمة التأهيل للحصول على شهادات سيسكو The Premium Cisco CCNA & CCNP Lifetime Certification Prep Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 707.

المدة: 99 ساعة.

ستساعدك هذه الدورة التدريبية في اجتياز اختبار شهادة (CCNA 200-301) في الشبكات – التي تعتبر بمثابة معيار جديد في هذا المجال لمسؤولي الشبكات، ومهندسي الدعم الفني، ومسؤولي مراكز البيانات – حيث ستساعدك في التعرف على التوجهات الأحدث في مجال الشبكات وفهمها، بما يشمل: الأتمتة والبرمجة، وكيفية ضبط اتصال الشبكة السلكية واللاسلكية لنموذج اتصال الإنترنت الجديد.

بالإضافة إلى التعرف على (الشبكات المُعرّفة برمجيًا) Software-Defined Networking التي تُعرف اختصاراً باسم SDN، مع التعرف على التهديدات ونقاط الضعف في الشبكات لتأمينها.

كما تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية تؤهلك لاجتياز اختبارات شهادات أخرى، مثل: تعلم بروتوكولات التوجيه والتبديل لاختبار (CCNP T-Shoot (300-135، وتعلم أساسيات الشبكات والبنية التحتية، وكيفية ضبط التوجيه الافتراضي والثابت والديناميكي لاجتياز اختبار (CCNA R/S (200-125 الجديد.

كما ستتعلم ما هو بروتوكول توجيه المسافات المختلطة EIGRP؛ وأساسيات تبديل تسمية البروتوكولات المتعددة (MPLS)، وكيفية عمل تقنيات التوجيه والتبديل في بيئات العالم الحقيقي، وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وطرق التأمين الأكثر فاعلية التي ستساعدك في التأهل لاختبار شهادة (CCNP Enterprise).

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 35 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر الشبكات من أبرز مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتسابق الشركات من جميع الأحجام لتثبيت أنظمة جديدة لتعزيز بنيتها المعلوماتية، وتعتبر شركة (سيسكو) Cisco من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الشبكات، بفضل التطوير المستمر لأجهزتها وخدماتها.

أشار تقرير توجهات الشبكات العالمية لعام 2020 من سيسكو أن مستقبل الشبكات سيتطور بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وستظهر مجموعة وظائف جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقول سيسكو: “إن الوظائف الجديدة ستكون على الأرجح وظائف مختلطة تخدم بشكل أفضل الرابط بين التجارة والتكنولوجيا”.

وبما أن زيادة الطلب الوظيفي والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث إن الشهادات ضرورية لصعود السلم الوظيفي. فمن الأفضل لك الحصول على شهادات سيسكو الرسمية التي ستساعدك كثيرًا في حياتك المهنية.

يمكنك الاشتراك في الدورة التدريبية الكاملة (The Premium Cisco CCNA & CCNP Lifetime Certification Prep Bundle) التي تقدم لك أكثر من 99 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يساعدك على اجتياز اختبارات شهادات CCNA، و CCNP الرسمية من سيسكو التي تحظى بشعبية كبيرة مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، مقسمة إلى 707 درس، وأكثر من 99ساعة من المحتوى التدريبي تؤهلك لاجتياز اختبارات شهادات سيسكو.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1393 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 35دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الدورة التدريبية في اجتياز اختبار شهادة (CCNA 200-301) في الشبكات – التي تعتبر بمثابة معيار جديد في هذا المجال لمسؤولي الشبكات، ومهندسي الدعم الفني، ومسؤولي مراكز البيانات – حيث ستساعدك في التعرف على التوجهات الأحدث في مجال الشبكات وفهمها، بما يشمل: الأتمتة والبرمجة، وكيفية ضبط اتصال الشبكة السلكية واللاسلكية لنموذج اتصال الإنترنت الجديد.

بالإضافة إلى التعرف على (الشبكات المُعرّفة برمجيًا) Software-Defined Networking التي تُعرف اختصاراً باسم SDN، مع التعرف على التهديدات ونقاط الضعف في الشبكات لتأمينها.

كما تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية تؤهلك لاجتياز اختبارات شهادات أخرى، مثل: تعلم بروتوكولات التوجيه والتبديل لاختبار (CCNP T-Shoot (300-135، وتعلم أساسيات الشبكات والبنية التحتية، وكيفية ضبط التوجيه الافتراضي والثابت والديناميكي لاجتياز اختبار (CCNA R/S (200-125 الجديد.

كما ستتعلم ما هو بروتوكول توجيه المسافات المختلطة EIGRP؛ وأساسيات تبديل تسمية البروتوكولات المتعددة (MPLS)، وكيفية عمل تقنيات التوجيه والتبديل في بيئات العالم الحقيقي، وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وطرق التأمين الأكثر فاعلية التي ستساعدك في التأهل لاختبار شهادة (CCNP Enterprise).

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: