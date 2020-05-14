سوني تعلن عن بيع 110 ملايين وحدة من بلاي ستيشن 4

أعلنت شركة سوني اليوم الأربعاء عن نتائجها المالية للربع المالي المنتهي في 31 آذار/ مارس الماضي، وفيها كشفت عن مبيعات منصة الألعاب التابعة لها (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4.

وقالت الشركة اليابانية: إن مبيعاتها من منصة (بلاي ستيشن 4) بلغت أكثر من 110 ملايين وحدة منذ إطلاقها في الأسواق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

وكان عدد مبيعات سوني من (بلاي ستيشن 4) في شهر شباط/ فبراير الماضي نحو 108.9 ملايين وحدة، والآن تستعد الشركة لإطلاق الجيل القادم من المنصة (بلاي ستيشن 5) في وقت لاحق من العام الحالي.

وخلال الربع المالي الماضي من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 آذار/ مارس 2020، باعت سوني نحو 1.5 مليون وحدة من المنصة، وبذلك تكون المبيعات قد تراجعت، إذ باعت خلال المدة ذاتها من العام الماضي نحو 2.6 مليون وحدة، مما يوضح أن هذا التراجع قد يرجع إلى أن المستهلكين يترقبون إطلاق منصة (بلاي ستيشن 5) أواخر عام 2020.

يُشار إلى أن منصة (بلاي ستيشن 4) حققت مبيعات قوية خلال السنوات السبع الماضي، إذ إنها ثاني أكثر المنصات مبيعًا بعد منصة (بلاي ستيشن 2) التي بِيع منها أكثر من 155 مليون وحدة.

وفيما يتعلق بمنصة (بلاي ستيشن 5) المرتقبة، اعترفت سوني اليوم بأن جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) أوجدت بعض التحديات، ومع ذلك، فإن موعد إطلاق المنصة المقرر خلال موسم عطلات 2020 لم يتغير.