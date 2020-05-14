دراسات وتقارير

ترامب يُمدّد حظر هواوي إلى مايو 2021

ترامب يُمدّد حظر هواوي إلى مايو 2021
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مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء لمدة عام آخر الأمر التنفيذي الذي وُقِّع في شهر أيار/ مايو 2019 وبه مُنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة هواوي الصينية.

ويُعلن الأمر التنفيذي الذي مُدد إلى عام 2021 حالة الطوارئ الوطنية ويمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.

واستدعى الأمر قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة استجابة لحالات الطوارئ الوطنية التي تهدد الولايات المتحدة.

وقال أعضاء الكونغرس: إن أمر ترامب التنفيذي لعام 2019 موجه بصورة مباشرة إلى الشركات الصينية، مثل: هواوي، و(زد تي إي) ZTE.

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