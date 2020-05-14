إليكم كل ما تود معرفته عن حلول التخزين WD BLACK للحاسوب ومنصات الألعاب

يواجه عشاق ألعاب الحاسوب والبلايستيشن و Xbox Oneفي الأيام العادية العديد من المشاكل المتعلقة بتخزين الألعاب والأداء والتي بدورها تؤثر على تجاربهم وتكبح قدراتهم على استكشاف الألعاب الجديدة. فالعديد منهم يضطر إلى حذف الألعاب وتخصيص مساحة مناسبة لاستبدالها بألعاب جديدة.

ولا شك بأن الساعات التي كان يقضيها متمرس الألعاب قبل أزمة كورنا أقل بكثير مما يقضيه الأن. بل نتوقع أن هذه الساعات قد تضاعفت مع حملات “خلك في البيت” فضلاً عن أن شهر رمضان يمهد الطريق لوقت فراغ أطول مقارنة بالأشهر الأخرى.

وإلى جانب كل هذا، لا يمكننا أن ننسى عامل أساسي ألا وهو تطور الألعاب. فبسبب تطور الألعاب في الوقت الحالي من حيث مستوى الرسوميات، والاعتماد على تقنيات جديدة مثل تتبع الأشعة ومنصات الواقع الافتراضي والواقع المعزز فقد أصبحت الألعاب تتطلب سعات تخزينية أكبر.

ومع الأخذ بعين الإعتبار هذه التغيرات، نرى بأن أزمة تخزين الألعاب قد بلغت أشدها وبات اللاعبين في أمس الحاجة إلى حلول تخزينة قادرة على إيجاد حل جذري وتعزيز تجارب ممارسة الألعاب.

وللتغلب على هذه المشكلة تقدم شركة ويسترن ديجيتال 6 حلول تخزينية جديدة للمستخدمين في الشرق الأوسط والمتمثلة منتجات WD Black، والتي تمثل العلامة التجارية الجديدة من ويسترن ديجيتال لحلول التخزين الخارجية والداخلية المصممة للحواسيب ومنصات الألعاب، لزيادة السعة التخزينية المخصصة للألعاب وتحسينها.

وتشمل الحلول الستة الجديدة وسيط تخزين من نوع (SSD) لتوفير سرعات استجابة عالية، ومحركات أقراص من نوع (HDD) ذات سعات ضخمة لحل كل مشكلات التخزين سواء عند اللعب من خلال حاسوبك أو منصات الألعاب PS4 و Xbox One.

بناءً على الأداء المتميز لمحرك الأقراص (SN750 NVMe) من نوع SSD الموجود حاليًا في الأسواق، صمّمت ويسترن ديجيتال الحلول الخمسة الجديدة بكل عناية، آخذة بعين الاعتبار كيفية مواجهة تحديات التخزين، حيث توفر هذه المنتجات الأداء العالي، إلى جانب السعة التخزينية المطلوبة لمساعدة اللاعبين على الاستمتاع بألعابهم المفضلة من دون حدود.

فيما يلي سنستعرض الحلول الخمسة الجديدة ومزاياها:

1- محرك أقراص WD_BLACK P50 Game Drive SSD:

يحقق محرك أقراص (WD_BLACK P50) التوازن المثالي بين السرعة والأداء، وسواء كنت تتطلع إلى تعزيز استجابة نظامك بشكل عام أو تقليل أوقات التحميل، فإن تقنية SSD المتقدمة لمحرك P50 ستساعد على زيادة سرعة أداء حاسوبك أو منصة الألعاب الخاصة بك بفضل سرعة استجابتها العالية، مما يقلل وقت انتظار شاشات التحميل البطيئة، وممارسة الألعاب الحديثة بكل سلاسة.

يتميز محرك أقراص (WD_BLACK P15) أيضًا بأنه يتضمن منفذ (USB 3.2 gen 2×2)، مع سرعة تصل إلى 2000 ميجابايت / الثانية، – وهو الأول من نوعه في مجال الألعاب – مما يجعله متوافقًا مع الأجهزة والمكونات والملحقات الجديدة لسنوات قادمة.

يأتي محرك الأقراص بثلاث خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 500 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، أو 2 تيرابايت، ويتراوح سعره بين 784 إلى 2249 درهمًا إماراتيًا. مع ضمان محدود لمدة خمس سنوات.

2- محرك أقراص WD_BLACK D10 Game Drive:

يتيح لك محرك الأقراص (WD_Black D10) من نوع HDD إضافة سعة تخزينية تصل إلى 8 تيرابايت في جهازك لإنشاء مكتبة ألعاب تستوعب حتى 200 لعبة أو لحفظ تسجيلات اللعب المفضلة لديك.

يتميز محرك (WD_Black D10) بسرعات تصل إلى 250 ميجابايت / الثانية عند 7200 دورة في الدقيقة، كما يتميز بتقنية تبريد نشطة مدمجة للمساعدة في الحفاظ على الظروف الحرارية وتقليل مخاطر التوقف للحصول على تجربة لعب محسنة.

كما يأتي مزودًا بمنفذي شحن USB Type-A بقدرة 7.5 واط لتسهيل عملية شحن معدات الألعاب وملحقاتها. ويتوافر بسعر 899 درهمًا إماراتيًا، مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.

3- محرك الأقراص WD_Black P10:

يأتي محرك أقراص (WD_BLACK P10) بسعة تصل إلى 5 تيرابايت، حيث يمكنه تخزين ما يصل إلى 125 لعبة. وهو محرك أقراص صلب خارجي مصمم خصيصًا للاعبين الذين يتطلعون إلى زيادة إمكانيات الحاسوب أو منصة الألعاب لحفظ مكتبة الألعاب الخاصة بهم.

كما يتميز بسرعات تصل إلى 140 ميجابايت / الثانية، ويأتي مزودًا بمنفذ (USB 3.2 Gen 1)، ويتوافر بثلاث خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 2 أو 4 أو 5 تيرابايت، ويتراوح سعره بين 349 549 درهمًا إماراتيًا. مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.

4- محرك أقراص WD_BLACK D10 لجهاز Xbox One:

يتيح لك محرك أقراص (WD_BLACK D10) المخصص لجهاز Xbox One سعة تخزينية إضافية تصل إلى 12 تيرابايت لتخزين مجموعة كبيرة من ألعاب Xbox One تصل إلى 300 لعبة.

ويتميز بسرعات تبلغ 250 ميجابايت / الثانية عند 7200 دورة في الدقيقة، كما يتميز بتقنية تبريد نشطة مدمجة للمساعدة في الحفاظ على الظروف الحرارية، ويأتي مزودًا بمنفذي شحن USB Type-A بقدرة 7.5 واط لتسهيل عملية شحن معدات الألعاب أو الملحقات.

يتضمن محرك أقراص WD_BLACK D10 لجهاز Xbox One عضوية مجانية لمدة 3 أشهر في ( Xbox Game Pass Ultimate) التي تتضمن جميع مزايا Xbox Live Gold بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 100 لعبة على Xbox و الحاسوب.

5- محرك أقراص WD_BLACK P10 لجهاز Xbox One:

يتيح لك محرك الأقراص (WD_Black P10) المخصص لجهاز Xbox One زيادة سعة التخزين حتى 5 تيرابايت، وتخزين ما يصل إلى 125 لعبة، حيث إنه محرك أقراص صلب خارجي مصمم خصيصًا للاعبين الذين يتطلعون إلى زيادة إمكانات أجهزة Xbox الخاصة بهم حتى يتمكنوا من اللعب بالطريقة التي يختارونها.

ويتوافر بثلاث خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 1 أو 3 أو 5 تيرابايت. مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.

يتضمن محرك أقراص WD_BLACK P10 لجهاز Xbox One عضوية مجانية لمدة 3 أشهر في ( Xbox Game Pass Ultimate) التي تتضمن جميع مزايا Xbox Live Gold بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 100 لعبة على Xbox و الحاسوب.

6- محرك أقراص WD_BLACK SN750 NVMe SSD:

بتصميمه الجذاب، يحقق محرك أقراص (WD_BLACK SN750 NVMe SS) المخصص لأجهزة الحاسوب تجربة عالية من حيث الأداء ويتيح لك زيادة زيادة سعة التخزين حتى 2 تيرابايت، حيث إنه محرك أقراص صلب خارجي مصمم خصيصًا للاعبين الذين يتطلعون إلى زيادة إمكانات أجهزتهم المعنية بالألعاب، فضلاً عن تعزيز استجابة النظام بشكل عام.

ويتوافر بأربع خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 250 جيجابايت، 500 جيجابايت، 1 أو 2 تيرابايت مع ضمان محدود لمدة خمس سنوات.