إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي أو استكشاف الأماكن أو تسجيل مغامراتك البرية، أو معرفة حالة الطقس باستخدام (الطائرة التي بدون طيار) Drone، فهناك الكثير من التطبيقات المخصصة لهذا الأمر، ولذلك قد يكون من الصعب العثور على التطبيق الذي يناسب أهدافك.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في تحسين تجربة استخدام الطائرة التي بدون طيار:

1- تطبيق AirMap:

سواء كنت تستخدم الطائرة التي بدون طيار لأغراض ترفيهية أو تجارية، فإن تطبيق AirMap سوف يساعدك في ذلك، حيث يحتوي على الكثير من الميزات التي يمكن الاستفادة منها مثل: إخبارك هل من الآمن الطيران في موقعك الحالي، وإرسال إشعارات في الوقت الفعلي لحركة المرور القريبة منك، والتغييرات في ظروف المجال الجوي.

كما يقدم معلومات حول قوانين استخدام الطائرة التي بدون طيار في أكثر من 20 دولة، وتخطيط مسار رحلة الطيران لمتطلبات الارتفاع والمجال الجوي، والتبديل بين أنماط الخرائط المتعددة، والتبديل في كاميرات الطائرة التي بدون طيار مباشرة من التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Hover:

تطبيق بسيط ومناسب لكل المستويات لإجراء رحلات طيران آمنة، حيث يجمع المعلومات حول موقعك الحالي، وحركة النقل الجوي القريبة، والظروف الجوية الحالية والمتوقعة، ويخبرك هل من الآمن الطيران في موقعك الحالي.

بالإضافة إلى إظهار بيانات الطقس، مع تفصيل دقيق لدرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها والمطر، ويتضمن أيضًا ميزة سجل الطيران التي تمكنك من حفظ بيانات رحلتك وتتبعها.

كما يمكنك تخصيص موجز إخباري للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار في عالم الطائرات التي بدون طيار، وعرض المشاركات ذات الصلة من مواقع الويب والمدونات التقنية الرئيسية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Litchi:

يتيح لك التطبيق عددًا من ميزات التتبع التلقائي المفيدة عند تسجيل الفيديو باستخدام طائرة بدون طيار، مع تقديم أوضاع خاصة مثل: وضع البانوراما للتصوير الأفقي أو الرأسي أو الكروي بسهولة، ووضع للتركيز بسهولة على الهدف أثناء تحليق الطائرة التي بدون طيار.

كما يدعم وضع المسار الذي يتيح للطائرة تتبع أي كائن تحدده في معاينة الفيديو، كما يمكنك أيضًا الدوران حول الكائن الذي تتبعه أو جعل الطائرة تتبعه بشكل مستقل. بالإضافة لدعم وضع الواقع الافتراضي المتوافق مع معظم نظارات الواقع الافتراضي.

كما يدعم ميزة إنشاء خطط الطيران والتخطيط لها سابقًا في الحاسوب ومزامنتها مع التطبيق، وبمجرد الوصول إلى الموقع المحدد، ستقوم الطائرة بتتبع المهمة المخططة لها فورًا، ومزامنة المهمات تلقائيًا عبر جميع الأجهزة عند تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق DroneDeploy:

يوفر التطبيق سهولة ضبط الطائرة التي بدون طيار للإقلاع بشكل آلي، ويتيح لك استكشاف الخرائط التفاعلية العالية الجودة ومشاركتها مباشرة من الهاتف، وهو مناسب للطائرات التي بدون طيار التي تُستخدم في رسم الخرائط الاحترافية في مجالات مثل: البناء والطاقة الشمسية والزراعة والمسح والتعدين والتأمين والتفتيش.

كما يمكنك تحميل الصور من بطاقة التخزين الخاصة بالطائرة التي بدون طيار إلى موقع dronedeploy.com لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد ونماذج عالية الدقة ومعالجتها، وتصدير البيانات بالصيغة التي تريدها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Google Maps:

تطبيق أساسي للمصورين للتخطيط لرحلات ومخيمات التصوير باستخدام الطائرة التي بدون طيار لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو، حيث يعتبر أحد أفضل التطبيقات للعثور على المواقع التي توفر صور المناظر الطبيعية، ومعرفة كيفية الوصول إليها.

كما يُساعد في العثور على أفضل الأماكن المفتوحة لاستخدام الطائرة التي بدون طيار لاستخدام الطائرة بأمان.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.