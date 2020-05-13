كانت تطبيقات وخدمات مكالمات الفيديو الجماعية أداة أساسية للعديد من الشركات منذ فترة، ولكن مع اتجاه الكثير من الموظفين للعمل من المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد شهدت هذه التطبيقات استخدامًا مكثفًا بشكل لم يسبق له مثيل.

وقد برزت العديد من هذه التطبيقات خاصةً في مجال الاستخدام المؤسسي مثل تطبيقي: Zoom و Google Meet، اللذان يركزان على المؤسسات والأعمال بشكل خاص، ولكل منها مجموعة من الإيجابيات والسلبيات.

ولكن تطبيق Zoom قد أصبح بلا شك التطبيق الأكثر استخدامًا في هذا المجال، حيث أصبح التطبيق الأساسي للكثير من الشركات حول العالم لعقد الاجتماعات الافتراضية، ولكن ما الذي جعل تطبيق Zoom يحصل على هذه الشعبية، ويتفوق على تطبيق جوجل بالرغم من عمره القصير نسيبًا؟

إليك 5 أسباب لاستخدام Zoom بدلًا من Google Meet لإجراء مكالمات الفيديو:

1- مشاركة ما يصل إلى 500 شخص في المكالمة الواحدة:

يعتبر أحد أكبر أسباب استخدام Zoom هو العدد الكبير من الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام للاجتماع في الوقت نفسه، حيث إن الحد الأقصى لعدد المشاركين في Google Meet هو 250 شخص وهو أكثر من كافٍ للأنشطة التجارية الصغيرة، ولكن إذا كنت جزءًا من مؤسسة أكبر، فإن Zoom هو الخيار المناسب لذلك.

حيث ستسمح لك خطة Business بعقد اجتماعات تضم ما يصل إلى 300 مشارك، وإذا كنت بحاجة إلى الترقية إلى خطة Enterprise، فيستتمكن من عقد اجتماعات تضم ما يصل إلى 500 مشارك وهو ضعف العدد الذي يسمح به تطبيق Google Meet.

2- ميزة التوليد التلقائي للنصوص من الاجتماعات المسجلة:

يتيح لك كل من Google Meet و Zoom تسجيل الاجتماعات والمكالمات، لكن Zoom يتفوق بميزة التوليد التلقائي للنصوص من الاجتماعات المسجلة.

فإذا اشتركت في خطط Business أو Enterprise، فستحصل على تسجيلات لاجتماعاتك في شكل نصوص منشأة تلقائيًا، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن تدوين ملاحظات الاجتماع بنفسك.

هذه الميزة مفيدة إذا كنت تريد أن يكون لديك سجل مكتوب لكل شيء نُوقش في الاجتماع، وبدلاً من الاضطرار إلى تدوين الملاحظات أثناء الاجتماع أو أثناء مشاهدة التسجيل، فإن Zoom سيقوم بهذا العمل الشاق نيابةً عنك.

3- تخصيص الخلفية:

يتيح لك Zoom تغيير خلفية الغرفة التي تتواجد فيها إلى أي شيء تريده مثل: الصور الطبيعية أو المناظر المشهورة أو تخصيص خلفيتك بصورة أو مقطع فيديو لك، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تحضر الاجتماع من مكتب أو غرفة معيشة تحتوي على صور شخصية على الجدار.

4- تكامل أفضل مع تطبيقات البريد الإلكتروني:

عندما لا تكون في مكالمة فيديو جماعية خاصة بالعمل، فمن المحتمل أنك تقوم بالرد أو إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، وفي هذا المجال ستجد أن Zoom مناسب تمامًا.

فبغض النظر عن نوع اشتراكك في التطبيق، فإن جميع المستويات تقدم تكامل شامل مع أشهر تطبيقات البريد الإلكتروني مثل: جيميل و Outlook و Microsoft 365 وغيرها.

5- القيمة مقابل المال:

يعتبر تطبيق Zoom من أكثر تطبيقات مكالمات الفيديو التي تقدم تكلفة اشتراك عالية بعض الشئ للخطط الخاصة بها، ولكن مقابلها ستكون متأكدا من أنك ستحصل على تجربة استخدام مميزة وأفضل من الكثير من التطبيقات الأخرى.