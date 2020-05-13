10 نصائح لإصلاح توقف تطبيق المكالمات عن العمل في آيفون

يُعد تطبيق (المكالمات) Calls واحدًا من أكثرالتطبيقات استخدامًا في الهاتف، ولكن في بعض الأحيان نجد أن التطبيق يواجه بعض المشكلات في هواتف آيفون، مثل: عدم الاستجابة، أو يستمر في التعطل بلا سبب، وقد تمنعك مثل هذه المشاكل التقنية من إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبالها، أو حتى عدم سماع الطرف الآخر عندما يتصل.

كيف تظهر المشاكل في تطبيق المكالمات:

يمكن أن تتخذ أخطاء تطبيق المكالمات أشكالًا مختلفة من عدم الاستجابة مثل: عدم استجابته للفتح من الشاشة الرئيسية في آيفون، أو استمراره في التجمد وعدم الاستجابة، كما يمكن أن تتأثر المكالمات الهاتفية أيضًا مع تعطيل القدرة على إجراء المكالمات الصادرة أو تلقي المكالمات الواردة، أو قد تظل النغمات الافتراضية أو المخصصة صامتة، أو يتغير مظهر التطبيق.

كيفية إصلاح مشاكل تطبيق المكالمات في آيفون:

غالبًا ما تكون الأخطاء التي تؤثر على تطبيق المكالمات في هاتف آيفون ناتجة عن تفعيل إعدادات معينة في الهاتف، أو إذا كان نظام التشغيل غير محدّث، أو إذا كانت هناك مشكلة في الشبكة، أو تعارض ناتج عن تحديث التطبيق أو نظام التشغيل.

إذا كنت تواجه مشاكل في عمل تطبيق المكالمات في هاتف آيفون، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لتشغيله مرة أخرى وهي:

1- إغلاق التطبيق: إذا وجدت أن التطبيق لا يستجيب بصورة مستمرة أو يتوقف عن العمل بشكل غير صحيح، يمكن أن تُحل هذه المشكلة بواسطة قفل التطبيق وإنهاء عمله ثم فتحه مرة أخرى.

2- إعادة تشغيل الهاتف: يمكن أن تؤدي عملية إعادة تشغيل هاتف آيفون Restart إلى إصلاح أي أخطاء أدت إلى توقف تطبيق المكالمات عن العمل بشكل غير صحيح، كما يمكن لهذه العملية أيضًا أن تؤدي إلى تصحيح أي أخطاء اتصال في الشبكة.

3- تشغيل وضع الطيران وإيقافه مرة أخرى: في حالة ضعف الشبكة أو فقدها بالكامل يمكنك ضبط الهاتف على (وضع الطيران) Airplane Mode لمدة 30 ثانية، ثم إيقاف تفعيله، حيث تعتبر هذه الطريقة الأسرع والأسهل لإصلاح مشكلات الإشارة.

4- التحقق من أجهزة البلوتوث: إذا كنت تواجه صعوبة في سماع المكالمات الهاتفية، فتحقق من جميع مكبرات الصوت وسماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث، مثل: سماعات AirPods اللاسلكية، لمعرفة هل يتم تحويل المكالمات إليها بدلاً من ذلك.

5- التحقق من تفعيل مفتاح التشغيل: في الجانب الأيسر من هاتف آيفون يوجد مفتاح عند تشغيله سوف يقوم بكتم أصوات تنبيه المكالمات الهاتفية الواردة والإشعارات، إذا كان المفتاح باللون البرتقالي، فهذا يعني أنه مفعل، قم بتحريكه للأعلى لإيقاف تشغيله؛ لتتمكن من سماع المكالمات الهاتفية والإشعارات الواردة.

6- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى مسح أي بيانات متضاربة قد تكون هي السبب في توقف تطبيق المكالمات عن العمل في آيفون.

7- تحديث نظام التشغيل: يعمل تحديث نظام التشغيل iOS على إضافة ميزات جديدة وتحسينات أمان إضافية، ولكنه أيضًا يعمل على إصلاح الأخطاء والعيوب التي تُكتشف من قِبل المستخدمين والمطورين.

8- التحقق من بطاقة SIM الخاصة بك: إذا سقط هاتفك فقد تهتز بطاقة SIM في مكانها، لذلك يجب إيقاف تشغيل الهاتف ونزع البطاقة من مكانها وإعادة تثبيتها مرة أخرى، فقد يساعد ذلك على تعزيز قوة الإشارة في هاتفك، أما إذا كان هاتفك يدعم بطاقة eSIM فلا يمكنك إزالتها لذلك أفضل ما يمكنك فعله هو إعادة تشغيل هاتفك.

9- التحقق من إعدادات وضع عدم الإزعاج: قد يتسبب تفعيل وضع عدم الإزعاج في هاتفك بحدوث بعض المشكلات في تطبيق المكالمات، لذلك يمكنك الانتقال إلى الإعدادات في آيفون، ثم فحص وضع عدم الإزعاج، والتأكد من إيقاف تشغيله.

10- إعادة ضبط الهاتف: إذا تعذر عليك إجراء المكالمات أو استقبالها بعد كل هذه الخطوات، قم بإعادة آيفون إلى حالته الأصلية وذلك من خلال خيار (إعادة تعيين) Reset في الإعدادات، وإذا لم تؤدِ الاستعادة إلى حل المشكلة، فاتصل بدعم آبل.