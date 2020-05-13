كيفية نقل مكتبتك من موسيقى جوجل بلاي إلى يوتيوب ميوزيك

عند التفكير في عدد تطبيقات المراسلة التي أطلقتها جوجل وأغلقتها أو أعادت تسميتها على مدى السنوات القليلة الماضية، فمن المفاجئ إلى حدٍّ ما أن يتم دمج منصتي الموسيقى في خدمة واحدة في نهاية العام، حيث سيتم دمج موسيقى جوجل بلاي مع يوتيوب ميوزيك فقد أعلنت جوجل عن إحدى الخطوات الأخيرة في العملية التي تسمح للمشتركين بالانتقال بسلاسة إلى يوتيوب.

تدعو جوجل الآن مستخدمي موسيقى جوجل بلاي إلى نقل مكتبات الموسيقى والتفضيلات وقوائم التشغيل إلى موسيقى يوتيوب، وستبقى كلتا الخدمتين على الإنترنت في المستقبل المنظور، لكن أولئك الذين لا يزالون على النظام القديم لديهم الآن جميع الأدوات التي يحتاجونها لإجراء التبديل عندما يكونون مستعدين للقيام بذلك.

فيما يلي الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها إذا كنت تريد نقل مكتبتك باستخدام جهاز آيفون أو أندرويد:

قم بتنزيل تطبيق يوتيوب ميوزيك ( iOS / أندرويد ).

افتح التطبيق وابحث عن البانر على الشاشة الرئيسية الذي يقول (نقل مكتبة موسيقى جوجل بلاي)، سترى أيضًا خيارًا في الإعدادات يقول (النقل من موسيقى جوجل بلاي)، سيبدأ أي من الخيارين عملية النقل، لكن إذا لم تتمكن من العثور على الخيارات، فأنت لم تتلق الدعوة بعد.

بمجرد الضغط على زر (Let’s Go) في التطبيق ستعرض لك موسيقى جوجل بلاي كل ما سيتم نقله إلى يوتيوب ميوزيك، بما في ذلك التحميلات والمشتريات والأغاني والألبومات المضافة وقوائم التشغيل الشخصية والمشتركة والإعجابات وتفضيلات الذوق الشخصي.

اضغط على زر (النقل) الكبير وستبدأ العملية، قد يستغرق الأمر من بضع دقائق إلى بضعة أيام، ولكن سترسل لك جوجل رسائل بريد إلكتروني وإشعارات عند اكتمال النقل.

إذا كنت تفضل إجراء عملية النقل من متصفح الويب، فقم بمشاهدة الفيديو التالي من يوتيوب لمعرفة الخطوات التي عليك اتخاذها، على الرغم من أنها تشبه إلى حد كبير ما شرحناه سابقًا، مرة أخرى، إذا لم يكن لديك خيار النقل على متصفحك ، فأنت لم تتم دعوتك بعد.

بالإضافة إلى إرشاد مستخدمي موسيقى بلاي خلال عملية النقل، قامت جوجل أيضًا بتفصيل مجموعة من الميزات الجديدة التي يمكنهم الوصول إليها بمجرد انتقالهم إلى يوتيوب ميوزيك، مثل زيادة قائمة التشغيل من 1000 إلى 5000 أغنية، والقدرة على تحميل ما يصل إلى 100000 أغنية بدلاً من 50000، والاستماع بلا إنترنت، وإظهار كلمات الأغاني في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى علامة التبويب استكشاف التي تعزز اكتشاف الموسيقى، وبالنسبة للتسعير، سيتم تلقائيًا منح المشتركين في موسيقى بلاي المستوى المكافئ بالسعر والمزايا ذاتها على يوتيوب ميوزيك.