كيفية حل مشكلة توقف قلم S Pen عن العمل في جهاز جالاكسي نوت

يعتبر القلم الإلكتروني (S Pen) إضافة رائعة لهواتف (جالاكسي نوت) Galaxy Note، حيث يمكنك استخدامه في أداء الكثير من المهام مثل: كتابة الملاحظات، وتنشيط الكاميرا، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقي، وغير ذلك الكثير. ولكن بمرور الوقت قد يتوقف قلم S Pen عن العمل بشكل صحيح.

فيما يلي بعض المشكلات الشائعة التي قد تظهر أثناء استخدام قلم S Pen مع أجهزة جالاكسي نوت، وكيفية استكشافها وإصلاحها:

ما هي الأسباب التي تؤدى إلى حدوث خلل في S Pen؟

هناك أسباب كثيرة لتوقف S Pen عن العمل بشكل صحيح، مثل: الاستخدام غير الصحيح، أو استخدام واقي شاشة خارجي غير رسمي، لأنه في بعض الأحيان لا تأتي الملحقات المصنعة من أطراف خارجية بمعايير الجودة نفسها التي تقدمها شركة سامسونج.

كما أنه من الممكن أن يحدث تآكل في طرف القلم عند استخدامه بشكل متكرر مما يؤثر على أدائه أيضًا، بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك خطأ على مستوى نظام التشغيل يؤثر على وظائف القلم.

كيفية إصلاح قلم جهاز جالاكسي نوت S Pen الذي لا يعمل:



إذا كان قلم S Pen معطلاً، فجرّب الخطوات التالية بالترتيب لاكتشاف المشكلة، وحلها:

1- إعادة تشغيل الجهاز: تعتبر ميزة إعادة التشغيل ممارسة شائعة لإصلاح المشكلات الصغيرة، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع هاتف جالاكسي نوت، لحل مشكلة توقف القلم عن العمل.

2- قم بإزالة أي حافظات تابعة لجهات خارجية: تحتوي العديد من حافظات حماية الهواتف على مشبك إغلاق مغناطيسي قد يتسبب في حدوث تداخل عند محاولة الجهاز التعرف على S Pen.

3- إزالة واقي الشاشة: قد تكون بعض واقيات الشاشة سميكة للغاية مما يمنع الجهاز من اكتشاف القلم.

4- تحقق من وجود تحديث لنظام التشغيل: قد يتسبب إصدار قديم من نظام التشغيل أندرويد في حدوث العديد من المشاكل، ومن بينها مشاكل في اتصال القلم الإلكتروني مع الهاتف، لذلك ينبغي عليك تحديث نظام التشغيل في هاتفك لأحدث إصدار لتجنب ذلك.

5- إعادة تعيين قلم S Pen: قد يكون القلم غير متصل بجهازك لذا يجب عليك إعادة توصيله بالجهاز.

6- تشغيل الهاتف في الوضع الآمن: يمكن أن يكون سبب عدم عمل القلم هو أحد التطبيقات التي قمت بتثبيتها في هاتفك في الفترة الأخيرة.

ويتيح لك نظام أندرويد التحقق من ذلك من خلال تشغيل الهاتف في (الوضع الآمن) Safe Mode، حيث لا تعمل أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية مثبتة في جهازك، ويسمح هذا الوضع بتشغيل التطبيقات التي كانت مرفقة بجهازك من البداية فقط.

7- استبدل طرف قلم S Pen: إذا كان جهاز جالاكسي نوت غير قادر على تسجيل تحركات القلم في الشاشة، أو كانت حركات القلم غير متناسقة، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير الطرف الحالي للقلم بطرف جديد.

8- استبدل قلم S Pen: إذا قمت بتجربة كل الخطوات السابقة ولم يعمل القلم، فقد يكون الخلل فيه، لذلك يمكنك التفكير في شراء واحد جديد من موقع سامسونج أو يمكنك العثور عليه في مواقع مثل: أمازون، ولكن تأكد من شراء إصدار قلم S Pen مناسب لإصدار جهاز جالاكسي نوت الخاص بك.