كيفية تفعيل ميزة تيك توك برو بشكل مجاني

إذا قضيت أي وقت على وسائل التواصل الاجتماعي في العام الماضي أو نحو ذلك، فمن شبه المؤكد أنك سمعت عن تطبيق تيك توك، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إقران مقاطع الفيديو القصيرة بمقاطع صوتية لإنشاء تجارب مشاهدة ممتعة وفريدة من نوعها، كما شهد الصيف الماضي أيضًا إطلاق تيك توك برو وهي ميزة جديدة غيرت ثقافة التطبيق.

تتيح الميزة الجديدة في تيك توك عرض تحليلات معينة لمقاطع الفيديو في التطبيق، مثل التاريخ والوقت الذي يتم فيه مشاهدة مقاطع الفيديو أو التفاعل معها بشكل متكرر من قبل مستخدمي التطبيق الآخرين.

كما أن هذه الميزة الجديدة مفيدة لأولئك الذين يحاولون بناء حساب مميز على التطبيق، حيث تقدم البيانات نظرة ثاقبة حول كيفية تخصيص نشاط الحساب بشكل أفضل للترويج له على أفضل وجه، كما أن ميزة تيك توك برو مجانية حاليًا لجميع مستخدمي تطبيق تيك توك.

كيفية الحصول على حساب تيك توك برو: