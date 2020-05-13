خطوات بسيطة تمنع Gboard من التوقف عن العمل على أجهزة أندرويد

خطوات بسيطة تمنع Gboard من التوقف عن العمل على أجهزة أندرويد

يعتبر تطبيق Gboard واحد من أفضل تطبيقات لوحات المفاتيح على أجهزة أندرويد ولكن مثل أي تطبيق فإنه يواجه أخطاء من وقت لآخر.

على سبيل المثال، في بعض الأحيان يتوقف تطبيق Gboard على أندرويد أثناء استخدامه، وقد يستمر في التوقف لدرجة لا تسمح باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة به على الإطلاق، قد يرجع هذا الخطأ إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، لكن لحسن الحظ هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لاستعادة عمل Gboard على جهاز أندرويد.

كيفية إيقاف Gboard من التوقف بشكل غير متوقع.

يجب أن تكون لوحة مفاتيح Gboard هي لوحة المفاتيح الافتراضية حتى يعمل التطبيق بشكل صحيح، وقد يؤدي تغيير لوحة المفاتيح الافتراضية إلى Gboard إلى حل المشكلة.

افتح تطبيق إعدادات جهاز أندرويد وانقر على خيار (عام) أو (الإدارة العامة).

حدد (اللغة والإدخال) ثم (لوحة المفاتيح الافتراضية).

في النافذة المنبثقة التي تفتح، حدد Gboard.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق Gboard.

يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق إلى إزالة أي بيانات أو ملفات قد تتسبب مشكلات في عمل التطبيق، حاول محو ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات ومعرفة إذا استمرت المشكلة.

افتح تطبيق الإعدادات وانقر على (التخزين).

حدد على (التخزين الداخلي).

انقر على (البيانات المخزنة مؤقتًا).

سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجميع تطبيقاتك، اضغط على (موافق).

تأكد من تحديث التطبيق وجهاز الأندرويد.

تحقق إذا كان جهازك أو التطبيق لديهما أي تحديثات معلقة، فإذا كان الأمر كذلك، فقد يؤدي تثبيت هذه التحديثات إلى تصحيح أي أخطاء محتملة، لتحديث التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

افتح متجر جوجل بلاي وانقر على الخطوط الثلاثة في أعلى الزاوية اليسرى، ثم حدد (تطبيقاتي وألعابي).

ضمن علامة التبويب (التحديثات) سترى قائمة بجميع تطبيقاتك التي تنتظر التحديث، انقر على زر (تحديث) الموجود بجوار Gboard، إذا كان التطبيق موجودًا في القائمة، وإذا لم يكن موجودًا فقد تم تحديثه بالفعل.

ألغِ تثبيت التطبيق وأعد تثبيته.

إذا لم ينجح أي شيء، فحاول إلغاء تثبيت التطبيق، وبمجرد إعادة تثبيته، من المحتمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.