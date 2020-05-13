أمازون تُحدِّث حواسيبها اللوحية Fire HD 8

أعلنت شركة أمازون عن إصدار جديد من حاسوبها اللوحي (فاير إتش دي 8) Fire HD 8 يمتاز ببعض التحسينات على المواصفات، مثل: المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وقدرات الشحن.

وإلى جانب الإصدار الجديد من حاسوب (فاير إتش دي 8)، أعلنت عملاقة التجارة الأمريكية عن حاسوب لوحي جديد هو (فاير إتش دي 8 بلس) Fire HD 8 Plus، الذي يوفر ذاكرة وصول عشوائي أكبر، وقدرات الشحن اللاسلكي وفق معيار (تشي) Qi، وذلك للمرة الأولى في أجهزة أمازون.

ويقدم الإصدار الجديد من الحاسوب معالجًا بتردد 2.0 جيجاهرتز، وهو أسرع – بحسب أمازون – بنسبة 30% من المعالج السابق. وأصبح حجم ذاكرة (رام) 2 جيجابايت بدلًا من 1.5 جيجابايت في إصدار 2018 من الحاسوب. وضاعفت الشركة سعة ذاكرة التخزين الداخلية التي أصبحت 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت، بدلًا من 16 جيجابايت، أو 32 جيجابايت. وهي قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ومع ذلك، لم تُجري أمازون أي تغيير على شاشة الحاسوب التي لا تزال بقياس 8 بوصات وبدقة 1280×800 بكسل، كما أن عمر البطارية لا يزال ذاته بواقع 12 ساعة، ولكن الشركة قالت: إن الإصدار الجديد يُشحن على نحو أسرع بفضل منفذ USB-C الجديد.

ويتوفر الإصدار الجديد من (فاير إتش دي 8) بسعر يبدأ من 89.99 دولارًا أمريكيًا، ويمكن الحصول على حاسوبين معًا بسعر مُخفَّض قدره 159.99 دولارًا أمريكيًا، وهو عرض متاح لوقت محدود.

أما حاسوب (فاير إتش دي 8 بلس) – الذي يُباع بسعر 109.99 دولارات أمريكية – فهو يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، ويدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ويحتوي شاحنًا أسرع باستطاعة 9 واط، وهو يأتي مع اشتراك لمدة 6 أشهر في خدمة Kindle Unlimited.

وأطلقت أمازون الإصدار الجديد من حاسوبها الموجه للأطفال Fire HD 8 Kids Edition الذي يتوفر بسعر 139.99 دولارًا أمريكيًا مع مواصفات مماثلة للنسخة القياسية من الحاسوب، ولكنها تأتي مع غطاء حماية، وبرنامج استبدال لمدة عامين، واشتراك لمدة سنة في خدمة FreeTime لإدارة المحتوى والرقابة الأبوية.

ويمكن طلب الحواسيب اللوحية الثلاثة اعتبارًا من اليوم عبر موقع الشركة، وسيبدأ شحنها اعتبارًا من 3 حزيران/ يونيو المقبل.