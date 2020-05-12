واجهة شاومي MIUI 12.. أهم الميزات والهواتف التي ستحصل عليها 

أعلنت شركة (شاومي) Xiaomi في نهاية شهر أبريل الماضي عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم الذي يحمل اسم (MIUI 12) ويضم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، وذلك عند إطلاق هاتف (Xiaomi Mi 10 Youth) في الصين.

طرحت شركة شاومي إصدار MIUI 11 خلال شهر أكتوبر الماضي، وبعد أقل من 6 أشهر قامت الآن بطرح إصدار MIUI 12 في الصين، ومن المتوقع أن تُطلق هذا الإصدار الجديد عالميًا يوم 19 مايو الجاري.

وعلى الرغم من أن المدة بين الإصدارين أقل من 6 أشهر إلا أن شاومي تمكنت من إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى واجهة MIUI 12 لتطويرها، حيث ركزت على تحسين ميزات الخصوصية بالإضافة إلى تعديل المظهر العام للواجهة، مما جعلها تبدو أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

فيما يلي أبرز ميزات واجهة هواتف شاومي MIUI 12 االجديدة، وقائمة الهواتف التي ستحصل عليها:

1- تحسينات كبيرة في ميزات الخصوصية:

أشارت بعض التقارير خلال الفترة الماضية أن شاومي تقوم بجمع بيانات التصفح الخاصة بمستخدمي هواتفها حتى في وضع التصفح الخفي، لذلك أضافت شاومي في واجهة MIUI 12 ميزة داخل المتصفح للسماح للمستخدمين بتعطيل جمع البيانات.

كما حصلت الواجهة الجديدة على مجموعة من إصلاحات الخصوصية والأمان التي تسهل رؤية التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الأذونات. حيث يحتوي قسم الخصوصية على علامتي تبويب هما: (الإدارة) Manage، و(الإحصائيات) Stats.

توفر لك (الإحصائيات) نظرة عامة على جميع التطبيقات التي وصلت إلى أذونات على مدار اليوم، وتشمل بيانات الموقع وجهات الاتصال وسجل المكالمات وتسجيل الصوت ومساحة التخزين.

يمكنك أيضًا الضغط على زر جميع التطبيقات للحصول على نظرة تفصيلية حول جميع التطبيقات التي فتحتها، أو التي تعمل في الخلفية.

بينما توفر لك علامة تبويب (الإدارة) تحليلًا شاملًا لأداء جميع التطبيقات في هاتفك، وهي طريقة رائعة لمعرفة عدد التطبيقات التي وصلت إلى أذونات معينة.

ويمكنك أيضًا إعداد الإشعارات بحيث تحصل على إشعار ينبهك عندما يصل تطبيق ما إلى موقعك أو يلتقط صورة أو يسجل الصوت.

2- إضافة مركز تحكم جديد:

إحدى أهم الميزات الجديدة في واجهة MIUI 12 هي إضافة مركز تحكم جديد، وهو مشابه جدًا لكيفية عمل مركز التحكم في هواتف آيفون.

يمكنك السحب لأسفل في أي مكان بالشاشة وستحصل على مجموعة من مفاتيح التبديل لتشغيل الواي فاي والبلوتوث وبيانات الهاتف أو إيقاف تشغيلها، وشريط تمرير لضبط درجة سطوع الشاشة، ومركز الإشعارات، وغير ذلك.

يتطابق التصميم الجديد مع مركز التحكم في نظام iOS، ولكن هنا على الأقل تحصل على خيار تغيير تخطيط مربعات الإعدادات السريعة. والأفضل من ذلك هو سهولة التبديل إلى تخطيط واجهة MIUI 11 القديم من الإعدادات إذا لم يعجبك النمط الجديد.

3- درج التطبيقات:

كان الانتقاد المستمر لواجهة MIUI هو أنها لا تحتوي على (درج التطبيقات) App Drawer، في حين أن الكثير من الشركات المصنعة للهواتف توفر درج التطبيقات كميزة قوية في واجهة هواتفها، وكن إصدار MIUI 12 يقدم ذلك.

يحتوي الدرج على الكثير من أوجه التشابه مع (POCO Launcher)، من ضمنها: فئات التطبيقات التي تقوم بفرز التطبيقات تلقائيًا إلى فئات مختلفة. ويمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات التطبيقات في الجزء العلوي، وشريط بحث في الأسفل، ويمكنك إعداد فئات مخصصة، كما يوجد أيضًا خيار تغيير شفافية الخلفية.

4- تحسينات في الوضع الداكن:

تضم واجهة MIUI 12 وضع داكن مُحسن يُطلق عليه اسم (Dark Mode 2.0) يتيح لك إضافة التطبيقات الفردية إلى القائمة البيضاء التي قد لا تعمل بشكل جيد مع الوضع الداكن. كما يدعم الوضع خيار الجدولة، وهناك أيضًا مفتاح تبديل لضبط التباين تلقائيًا بناءً على مستويات السطوع.

تعمل واجهة MIUI 12 أيضًا على تعديل طريقة عرض النص أثناء التبديل بين الوضعين الفاتح والداكن، وضبط تباين الخطوط اعتمادًا على البيئة المحيطة للمستخدم. وهذا من شأنه أن يحسن إلى حد كبير من وضوح النص في ظروف الإضاءة المنخفضة.

5- ميزة Mi Share لنقل الملفات:

تعاونت شاومي مع كل من OPPO، و Vivo لإنشاء خدمة مشاركة ملفات موحدة، وتبدو نتائج هذا التعاون واضحة في ميزة (Mi Share) المدمجة في واجهة MIUI 12.

يمكنك الوصول إلى (Mi Share) من خلال الانتقال إلى الإعدادات، حيث تستطيع مشاركة الملفات بين هواتف شاومي والحواسيب المحمولة – من ضمنها سلسلة Mi Notebook و RedmiBook – بسهولة، ويمكنك أيضًا القيام بذلك مع هواتف OPPO و Vivo و Realme.

6- مدير الملفات:

يعتبر (مدير الملفات) File Manager إحدى أفضل الميزات المضمنة في واجهة MIUI، وقد حصل على بعض الميزات الجديدة في إصدار MIUI 12. حيث يضم واجهة جديدة تسهل رؤية الملفات الأخيرة، ويحتوي تخطيط الشبكة على رموز حديثة للمجلدات.

لكن التغيير الرئيسي هنا هو خيار الفرز الذي يتيح لك ترتيب المجلدات حسب الاسم أو الحجم أو تاريخ الإنشاء. ومثل درج التطبيقات، يقوم مدير الملفات تلقائيًا بفرز الملفات إلى فئات مختلفة مثل: المستندات ومقاطع الفيديو والصور والموسيقى والمزيد. تتيح لك ميزة البحث العثور على الملفات بسهولة، كما يوجد خادم FTP مدمج لنقل الملفات.

قائمة الهواتف التي ستحصل على واجهة MIUI 12 الجديدة:

تقسم شاومي هواتفها التي ستحصل على واجهة MIUI 12 الجديدة إلى ثلاثة مجموعات ستحصل على التحديث تباعًا.

المجموعة الأولى؛ ستحصل على التحديث خلال شهر يونيو القادم:

Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition.

Xiaomi Mi 9.

Redmi K30 Pro Zoom.

Xiaomi K30 Pro.

Xiaomi K30 5G.

Xiaomi K30

Redmi K20 Pro Premium.

Xiaomi K20 Pro.

Xiaomi K20.

المجموعة الثانية؛ لم يُحدد الموعد بعد:

Mi Mix 3.

Mi Mix 2s.

Mi CC9 Pro.

Mi CC9.

Mi CC9 Meitu Edition.

Mi 9 SE.

Mi 8 UD.

Mi 8 Transparent Edition.

Mi 8.

Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 7 Pro.

Redmi Note 7.

المجموعة الثالثة؛ لم يُحدد الموعد بعد: