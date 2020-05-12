هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

أطلقت شركة هواوي نسخة جديدة من هاتفها الرائد (Huawei P30 Pro) تسمى (Huawei P30 Pro New Edition) في السوق الألمانية، بحيث تمثل النسخة الجديدة مجرد إعادة إصدار لهاتف عام 2019، لكن بلون فضي جديد وبعض الهدايا المجانية، وهو متوفر للشراء بسعر 749 يورو (810 دولارات) من خلال متجر الشركة الإلكتروني.

ويحصل المستخدمون الذين يطلبون الجهاز بشكل سابق على السماعات اللاسلكية (Huawei FreeBuds 3) ومكبر صوت صغير يعمل بالبلوتوث مجانًا، كما يمكن للمستخدمين الذين يطلبون الجهاز بشكل سابق الحصول على ساعة (Huawei Watch GT 2) بسعر 99 يورو فقط.

وبالنظر إلى أن النسخة الجديدة من الهاتف هي مجرد إعادة إصدار للهاتف القديم، وهو ما يجب أن يحصل من أجل الحفاظ على تطبيقات جوجل، فإنه لا توجد اختلافات كثيرة، حيث يتوفر (P30 Pro New Edition) بلون فضي جديد يسمى (Silver Frost) مستعار من تشكيلة (P40 Pro) إلى جانب اللون الأسود ولون أورورا (Aurora).

وتتطابق مواصفات (Huawei P30 Pro New Edition) مع مواصفات (Huawei P30 Pro) القديم، لكنك تحصل على خيار تخزين واحد فقط يتمثل بسعة 256 جيجابايت، إلى جانب شاشة بقياس 6.47 إنشات ومعالج (Kirin 980) و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وكاميرا خلفية رباعية مع تكبير بصري بقدرة 5X وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (EMUI 10)، ومن المقرر أن تستمر الطلبات الأولية على الهاتف الجديد حتى 31 مايو، على أن تبدأ الشحنات بتاريخ الأول من شهر يونيو، ويعد السبب الرئيسي لإطلاق (Huawei P30 Pro New Edition) هو محاولة الشركة المصنعة إطالة عمر الهاتف الذكي (Huawei P30 Pro) مرة أخرى.

يذكر أن هواوي لم تتمكن من إطلاق هاتف يتضمن تطبيقات جوجل منذ إدراجها في قائمة الكيانات التابعة للحكومة الأمريكية، ومع ذلك، لا يزال بإمكان الهواتف الصادرة سابقًا استخدام تطبيقات جوجل، وتستفيد هواوي من هذه التفاصيل، حيث أطلقت ألوان جديدة من هاتف (Huawei P30 Pro) في الخريف الماضي خلال معرض (IFA).