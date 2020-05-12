كيف تقوم بتحويل سيارتك إلى مكتب؟

مع إغلاق العديد من المكاتب يسعى العديد للحصول على الخصوصية، وإذا كنت تواجه مشاكل في الخصوصية أثناء العمل من المنزل فيمكنك تحويل سيارتك إلى مكتب من خلال خطوات بسيطة.

كيفية توصيل الواي فاي في سيارتك:

إذا كانت لديك شبكة واي فاي قوية تصل إلى ممر سيارتك أو مرآبك، فأنت جاهز، بخلاف ذلك توجه إلى أقرب منطقة تتوفر فيها واي فاي، بالقرب من مكتبة أو مساحة عامة أخرى، أو استخدم هاتفك المحمول للحصول على نقطة اتصال.

تتوفر في بعض الدول خدمات بث للإنترنت توفرها شركات الاتصال خاصة بالتنقل، وتأتي بعض السيارات أيضًا مزودة بنقاط اتصال واي فاي مدمجة خاصة بها، على سبيل المثال لا الحصر، سيارات Tesla أو نيسان.

كيفية الحصول على عمل مريح من سيارتك:

إذا شعرت بالضيق وعدم الراحة أثناء القيادة لفترة طويلة، فلا تتوقع أن يكون العمل في سيارتك أفضل بكثير، لذلك فكر في إضافة دعم أسفل الظهر لمقعد السائق.

للحصول على مساحة عمل مؤقتة، ادفع عجلة القيادة والمقعد للخلف، واعثر على لوحة للعمل كمكتب، حيث يمكنك تجربة الحوامل المصممة خصيصًا للسيارات التي ترتبط بعجلة القيادة أو مقعد الراكب.

كيف تجد بعض الهدوء أثناء العمل من السيارة؟

هذا هو المكان الذي تمتلك فيه السيارات الكهربائية اليد العليا، إنها هادئة للغاية، وبدون محرك احتراق داخلي، حيث يمكن تشغيلها في المرآب نظرًا لعدم وجود انبعاثات، أما مستخدمي السيارات العادية فيمكنكم استخدام زوج من سماعات الرأس المانعة للضوضاء.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك القيام ببعض الأعمال المكتبية من سيارتك دون حصول أي إزعاج، حيث يمكنك إجراء مكالمة فيديو أو القيام ببعض الأعمال المكتبية البسيطة التي لا تسبب الإرهاق.