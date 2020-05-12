كيفية استخدام Shazam على سناب شات

يتوفر Shazam كتطبيق للتعرف على الموسيقى، لكن يمكنك أيضًا استخدامه داخل تطبيق سناب شات أيضًا، فإذا كانت هناك أغنية يتم تشغيلها في مكان قريب ولا تعرفها، فيمكنك استخدام ميزة Shazam من سناب شات لمعرفة العنوان والفنان بسرعة، كما سيكون لديك بعد ذلك خيار عرض الأغنية في آبل ميوزك أو سبوتيفاي، وبمجرد أن تبدأ في مسح الأغاني ستتمكن من العثور على قائمة بجميع الأغاني التي حددتها في إعدادات سناب شات.

كيفية استخدام Shazam في العثور على أغنية في سناب شات:

افتح تطبيق سناب على جهاز آيفون أو أندرويد، وابقَ على شاشة الكاميرا.

اضغط بشكل مستمر بإصبعك على شاشة الكاميرا أثناء تشغيل الموسيقى في الخلفية، حيث ستكون ميزة Shazam من سناب شات قادرة على التقاط الصوت باستخدام ميكروفون جهازك، وستعرض دورة متحركة من النوتات الموسيقية والرموز أثناء الاستماع.

بمجرد أن يتعرف Shazam على الأغنية، ستظهر نافذة منبثقة مع صورة الغلاف وعنوان الأغنية واسم الفنان، انقر على خيار (الاستماع) لفتح تطبيق بث الموسيقى، أو خيار (معلومات الأغنية) لعرض المزيد من التفاصيل، كما يمكنك أيضًا النقر على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى لمشاركة الأغنية أو إرسالها.

في صفحة المعلومات، يمكنك تشغيل معاينة للأغنية أو التمرير باتجاه الأسفل لرؤية كلمات الأغنية، كما يمكنك إغلاق النافذة عن طريق السحب بإصبعك للأسفل.

قد تجد أيضًا خيار (Song Finder) على شاشة الكاميرا بين المرشحات، حيث يعمل هذا الخيار بالطريقة ذاتها عند استخدام Shazam بشكل طبيعي، وسيعطيك النتائج ذاتها.

بمجرد الانتهاء من البحث عن الأغنية باستخدام Shazam، ستتم إضافة الأغنية إلى قائمة الأغاني التي حددتها.

كيف ترى قائمة الأغاني التي قمت بالبحث عنها على سناب شات بواسطة Shazam؟