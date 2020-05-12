كيفية إيقاف تتبع الموقع على سناب شات لإخفاء نفسك على الخريطة
في حين أنه من الملائم أحيانًا إخبار الجميع بمكانك فقد تأتي أوقات تريد فيها المزيد من الخصوصية، في إعدادات الموقع على تطبيق سناب شات يمكنك تمكين وضع (Ghost) بحيث لا يمكن لأي شخص معرفة مكانك، سيؤدي ذلك إلى عدم ظهورك على خريطة سناب شات وإخفاء موقعك عن الأصدقاء والمتابعين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجاوز إعدادات التطبيق هذه تمامًا من خلال التوجه إلى إعدادات آيفون أو أندرويد، ثم يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع لتطبيق سناب شات والتي ستفوق أي إعدادات في داخل التطبيق ذاته.
كيفية إيقاف تتبع الموقع على سناب شات:
- افتح تطبيق سناب على جهاز آيفون أو أندرويد واضغط على أيقونة ملفك الشخصي.
- اضغط على أيقونة الإعدادات في أعلى الزاوية اليمنى.
- اتجه نحو قسم (من يمكنه …) ثم انقر على (مشاهدة موقعي)، الإعداد الافتراضي يتيح لأصدقائك فقط رؤية موقعك.
- في صفحة إعدادات الموقع، ستجد مجموعة خيارات، لتغيير الإعداد الافتراضي، (أصدقائي) إلى (أصدقائي ، باستثناء …) أو (فقط هؤلاء الأصدقاء) انقر فوق أي من هذين الخيارين لتحديد الأسماء من قائمة جهات اتصالك على سناب شات.
- لتمكين وضع (Ghost) حتى لا يتمكن أحد من رؤية موقعك انقر فوق المفتاح الموجود أعلى الشاشة، ستظهر نافذة منبثقة تسمح لك باختيار المدة، حيث يمكنك تشغيل هذا مؤقتًا، لكن إذا كنت ترغب في تشغيله إلى أجل غير مسمى فحدد (حتى الإيقاف).
- ارجع إلى الصفحة الرئيسية حيث تكون الكاميرا قيد التشغيل ويمكنك التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، واسحب لأسفل لفتح الخريطة.
- سيتم تمييز موقعك بشبح سناب شات باللونين الأزرق والأبيض إذا كنت في هذا الوقت (خاصًا)، حيث يتيح ذلك معرفة أنك أوقفت تتبع الموقع بنجاح، الآن يمكنك النقر على رمز الإعدادات في أعلى الزاوية اليمنى للانتقال مباشرة إلى صفحة إعدادات الموقع، (قد يشير سناب إليك أيضًا من خلال نافذة منبثقة مكتوب عليها “شارك موقعك مع أصدقاء محددين).