كيفية إيقاف تتبع الموقع على سناب شات لإخفاء نفسك على الخريطة

في حين أنه من الملائم أحيانًا إخبار الجميع بمكانك فقد تأتي أوقات تريد فيها المزيد من الخصوصية، في إعدادات الموقع على تطبيق سناب شات يمكنك تمكين وضع (Ghost) بحيث لا يمكن لأي شخص معرفة مكانك، سيؤدي ذلك إلى عدم ظهورك على خريطة سناب شات وإخفاء موقعك عن الأصدقاء والمتابعين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجاوز إعدادات التطبيق هذه تمامًا من خلال التوجه إلى إعدادات آيفون أو أندرويد، ثم يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع لتطبيق سناب شات والتي ستفوق أي إعدادات في داخل التطبيق ذاته.

كيفية إيقاف تتبع الموقع على سناب شات: