صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة سي شارب #C مع خصم 97%

صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة سي شارب #C مع خصم 97%

الحزمة الكاملة للبرمجة بلغة سي شارب The Complete C# Programming Bundle: Lifetime Access.

عدد الدورات: 7.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل بلغة البرمجة (سي شارب) #C ابتداءً من الأساسيات،ثم ستنتقل إلى المستوى التالي لتتعلم مجموعة من ميزات لغة سي شارب المتقدمة، وبعد ذلك ستتعلم كيفية استخدام منصة Xamarin المتخصصة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطوير تطبيقات احترافية لنظامي التشغيل أندرويد وآي أوإس.

كما ستتعلم كيفية استخدام لغة البرمجة #C مع منصة Unity لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري، بحيث يمكن تشغيلها على العديد من أنظمة التشغيل ومنصات اللعب مثل: أندرويد، و(آي أو إس)، ويندوز، و Nintendo Switch، و Playstation 4، وغير ذلك.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام منصة Unity ولغة #C وبرنامج فوتوشوب لإنشاء لعبة إطلاق نار مستوحاة من سلسلة Metroid الناجحة. حيث ستبدأ بتصميم لعبتك في منصة Unity باستخدام #C لإنشاء مستوياتك الخاصة. ثم ستنتقل إلى إنشاء رسومات اللعبة في فوتوشوب، كما ستتعلم كيفية إضفاء الحيوية على لعبتك عبر تضمين المؤثرات الصوتية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تُشير التقارير إلى أن سوق التدريب على لغات البرمجة سينمو بمعدل سنوي يزيد عن 3.2% خلال السنوات الثلاث القادمة، ووفقًا لموقع (Indeed) للوظائف فإن أكثر وظيفتين مطلوبتين في عام 2020 هما: (مهندس البرمجيات) Software Architect، و(مطور ويب متكامل) Full-Stack Developer، وكلاهما تتطلبان إتقان البرمجة.

وفقًا لتقرير مؤشر مجتمع البرمجة (TIOBE) لشهر مايو 2020، احتلت لغة C المركز الأول في قائمة أكثر لغات البرمجة شيوعًا، متفوقة على لغة (جافا) Java لأول مرة منذ عام 2015. كما تأتي لغة البرمجة سي شارب في المركز الرابع حيث اكتسبت لغات البرامج المُضمنة مثل: C و++C و #C شعبية أكبر خلال أزمة فيروس كورونا لأنها تُستخدم في تطوير برامج الأجهزة الطبية.

لذلك يمكنك استغلال هذا الطلب المتزايد والبدء في تعلم البرمجة بلغة سي من أجل تطوير مسارك المهني أو اختيار مسار مهني جديد بسبب تغير متطلبات سوق العمل اليوم.

يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete C# Programming Bundle: Lifetime Access) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية تساعدك في تطوير تطبيقات وألعاب بلغة (سي شارب)، مع خصم يصل إلى 97%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1393 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل بلغة البرمجة (سي شارب) #C ابتداءً من الأساسيات التي تشمل كيفية عمل المتغيرات، وجُمل الإدخال والإخراج، وأنواع البيانات وكيفية استخدامها، كما يمكنك التعلم خطوة بخطوة مع أمثلة كود المصدر المضمنة، وصقل مهاراتك مع الاختبارات العملية الموجودة بهذه الحزمة التدريبية.

ثم ستنتقل إلى المستوى التالي لتتعلم مجموعة من ميزات لغة سي شارب المتقدمة، وبعد ذلك ستتعلم كيفية استخدام منصة Xamarin المتخصصة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطوير تطبيقات احترافية لنظامي التشغيل أندرويد وآي أوإس.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة #C مع منصة Unity لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري بحيث يمكن تشغيلها على العديد من أنظمة التشغيل ومنصات اللعب مثل: أندرويد، و(آي أو إس)، ويندوز، و Nintendo Switch، و Playstation 4، وغير ذلك.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام منصة Unity ولغة #C وبرنامج فوتوشوب لإنشاء لعبة إطلاق نار مستوحاة من سلسلة Metroid الناجحة. حيث ستبدأ بتصميم لعبتك في منصة Unity باستخدام #C لإنشاء مستوياتك الخاصة. ثم ستنتقل إلى إنشاء رسومات اللعبة في فوتوشوب، كما ستتعلم كيفية إضفاء الحيوية على لعبتك عبر تضمين المؤثرات الصوتية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Xamarin.Android: A Master Guide To App Development In C#

Xamarin.iOS: A Master Guide To App Development In C#

Make A 2D Flappy Bird Game In Unity

Learn To Code In C#: Make A Multiplayer Unity Game

Code In C# & Design A Full 2D Shooter in Unity

C# Basics: Learn To Code The Right Way

C Programming For Beginners

الحصول على الصفقة: من هنا.