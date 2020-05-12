تقرير: ارتفاع شحنات الهواتف في الصين يُبشر بانتعاش السوق

ارتفعت شحنات الهواتف الذكية من المصانع الصينية إلى البائعين بنسبة 17٪ في شهر نيسان/ أبريل الفائت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء.

وتشير الأرقام إلى انتعاش محلي مبكر لصانعي الهواتف الذكية، مثل: آبل، وهواوي، وعودة محتملة إلى الوضع الطبيعي في الصين لسوق الأجهزة الاستهلاكية الأوسع في أعقاب تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وبحسب الأكاديمية الصينية لتقنية المعلومات والاتصالات – وهي مؤسسة فكرية مدعومة من الدولة – فقد شحنت شركات تصنيع الهواتف 40.8 مليون هاتف في نيسان/ أبريل 2020، ارتفاعًا من 34.8 مليون في نيسان/ أبريل 2019.

ولأول مرة منذ سنوات، لم تكشف المؤسسة عن النسبة المئوية لأجهزة أندرويد التي شُحنت، وهو مقياس رئيسي كان يعطي نظرة ثاقبة على عدد الهواتف الذكية التي تبيعها آبل في الصين كل شهر.

وأفادت شركات الأبحاث الخاصة التي تتابع قطاع الهواتف الذكية، مثل: (كاناليس) Canalys، و(آي دي سي) IDC، و(كاونتر بوينت ريسرتش) Counterpoint Research أنه في الربع الأول انخفضت شحنات أجهزة آبل في الصين في الأرقام الفردية المنخفضة.

وتمكنت الشركة المنافسة هواوي من إبقاء الشحنات ثابتة نسبيًا في الربع، في حين تحملت شركات هواتف أندرويد الصينية، مثل: (أوبو) Oppo، و(فيفو) Vivo، و(شاومي) Xiaomi وطأة تفشي الفيروس التاجي مع انخفاض أحجام الشحنات بنسب مضاعفة، وفقًا للمجموعات البحثية.