واتساب يدعم مشاركة 50 شخصًا خلال مكالمة الفيديو في أحدث إصدار تجريبي

قد يتيح تطبيق واتساب قريبًا إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 مشاركًا على سطح المكتب، مما يمنح بديلاً جديدًا لتطبيق Zoom وسكايب و Google Meet لتلبية احتياجات مؤتمرات الفيديو.

تم رصد الخيار الجديد في إصدار بيتا من واتساب ويب من قبل باحثين في WABetaInfo، حيث ستوجهك الاختصارات في قوائم واتساب إلى غرف فيسبوك مسنجر التي تم إصدارها حديثًا، حيث يمكن إنشاء غرفة ودعوة الأشخاص أو إنشاء غرفة مباشرة من واتساب مباشرة.

حصل واتساب في الفترة الماضية على تحديث كبير مع دعم مكالمات الفيديو لثمانية أشخاص على الأجهزة المحمولة، لكن الاختصارات الجديدة ستمنحك خيارًا آخر إذا كنت بحاجة إلى دعوة المزيد من الأشخاص إلى مكالمة الفيديو.

ستتوفر الميزة على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، لكن دعم سطح المكتب هو ما يجعلها بديلاً قابلاً للتطبيق لأدوات مؤتمرات الفيديو المعمول بها اليوم.

عندما تم إطلاق غرف مسنجر في أبريل، أشار الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ إلى أنه سيتم دعم الغرف عبر إنستاجرام وواتساب و Facebook Portal، ويبدو أن هذا سيحدث عاجلاً وليس آجلاً.

لم يتضح بعد متى سيصبح الخيار متاحًا في واتساب، إلا أن القوائم الجديدة تكون مرئية في ملفات التثبيت لأحدث إصدار تجريبي لكنها ليست نشطة بعد أو مدمجة في الواجهة.