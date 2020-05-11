أخبار الإنترنت

هيئة الاتصالات توقف شركة سمسا عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد

هيئة الاتصالات توقف شركة سمسا عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد
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أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين شركة سمسا للنقل السريع المحدودة، سمسا أكسبرس، عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعارٍ آخر؛ وذلك نتيجةً لمخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وأكدت الهيئة على شركة سمسا السرعة في العمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتأخير في إيصال الشحنات الحالية، والرد على استفسارات عملائها عبر قنواتها الرقمية والهاتفية، وإفادة الهيئة خلال أسبوع من تاريخه بما يتم.

كما شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التصحيح وسرعة معالجة شكاوى العملاء خلال المهلة المحددة، بما في ذلك سحب الترخيص الممنوح للشركة، وإيقاف كافة الخدمات المقدمة منها، مع تحمل الشركة كافة التبعات النظامية أمام الجهات الأخرى ذات العلاقة لقاء مخالفتها لأنظمة وقرارات الهيئة.

وشددت الهيئة في ختام بيانها على كافة مقدمي الخدمات البريدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البريدية بالجودة المطلوبة؛ منوهةً بأنها ماضية في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع كافة العقوبات والمخالفات المطلوبة على الشركات المخالفة.

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