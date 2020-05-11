هل ستحصل سلسلة آيفون 12 على معدل تحديث للشاشة 120HZ؟

ظهرت الكثير من التسريبات حول سلسلة هواتف آيفون 12 حتى الآن، وعلى الرغم من أننا على بعد عدة أشهر من موعد الإطلاق المفترض، قد يكون التسريب الأخير لسلسلة هواتف آيفون 12 قد قدم تفاصيل مهمة تتعلق بالشاشة.

وفقًا لما ذكره Max Weinbach و EverythingApplePro من XDA، فإن سلسلة آيفون 12 ستوفر معدل تحديث 120 هرتز للشاشة، حيث سيتوفر هذا الخيار على أجهزة آيفون 12برو (من المفترض أن يكون برو وماكس برو)، كما ستحوي أجهزة آيفون 12 الأساسية على نفس معدل التحديث القديم 60 هرتزًا.

إنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها آبل جهازًا محمولاً بشاشة 120 هرتزًا، حيث ظهر لأول مرة معدل التحديث العالي على iPad Pro، وكانت الميزة مفقودة من أجهزة آيفون على الرغم من ذلك، كما ظهر معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في سلسلة Galaxy S20.

ظهر معدل تحديث الشاشة 120 هرتز لأول مرة على هاتف Razer 2017، ومع هاتف Asus ROG Phone 2 والأجهزة الأخرى التالية في عام 2019، كما تقدم أجهزة سامسونج وون بلس وشاومي في 2020 شاشات مع معدل تحديث 120 هرتز.

كما أفادت قناة EverythingApplePro بأن مهندسي آبل أرادوا تضمين 120 هرتزًا أو 60 هرتزًا، ورفضوا الاستقرار على معدل تحديث 90 هرتزًا مثل سلسلة Google Pixel 4 وعائلة OnePlus 7T، علاوة على ذلك، يُعتقد أن أجهزة آيفون المجهزة بمعدل تحديث عالي ستكون قادرة على التبديل ديناميكيًا بين معدلات التحديث اعتمادًا على المحتوى المعروض.

بين معدل التحديث المرتفع وتوقعات شبكات الجيل الخامس 5G، نتوقع من آبل زيادة حجم البطارية، لذا يسعدنا أن نسمع أن أجهزة آبل يُفترض أن تحوي على بطارية أكبر من 4400 مللي أمبير في آيفون 12 برو.