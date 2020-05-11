ظهرت ميزة (وضع اللعب) Game Mode في نظام التشغيل ويندوز 10 ضمن التحديث السنوي للنظام لعام 2017، وكان من المفترض أن تجعل عملية ممارسة الألعاب في الحاسوب تجربة أفضل بكثير، ولكن يبدو أن ما حدث هو العكس.

لماذا يجب عليك إيقاف تشغيل ميزة Game Mode في ويندوز 10؟

ما هي المشكلة؟

لاحظ العديد من اللاعبين الذين يستخدمون حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10 أنه عند تفعيل ميزة (Game Mode) – سواء في حاسوب محمول أو مكتبي – فإن أداء الألعاب يتدهور وقد تتوقف بعضها عن العمل، بالرغم من أن هذه الميزة مصممة لتعطي الأولوية للألعاب وتقلل من المهام في الخلفية إلى الحد الأدنى لتحسين الأداء.

بعد تفعيل ميزة (Game Mode) عانت بعض الألعاب من مشكلات كثيرة أثناء الاستخدام مثل: تقليل عدد الإطارات في الثانية، بالإضافة إلى توقف بعض الألعاب عن العمل تمامًا أثناء اللعب.

وقد أوضح موقع Guru3D أن هناك تقارير تفيد بأن ألعاب مثل Call of Duty: Warzone و League of Legends تواجه مشكلات عند لعبها باستخدام وضع اللعب في ويندوز 10 كما أن بطاقات الرسوميات مثل: AMD و Nvidia يمكن أن تتأثر أيضًا.

بالإضافة لبطاقات الرسوميات التالية: AMD’s Radeon RX 5700 XT و RX 570 و RX 480 و R9 29 و GeForce GTX 980 من Nvidia و GeForce GTX 1080 Ti التي أظهرت أنها أكثر عرضة بشكل خاص للمشكلات عند تشغيل وضع اللعب.

ويعتبر هذا الأمر محبط لمجتمع اللاعبين، خاصة وأن وضع اللعب في ويندوز 10 من المفترض أن يحسن أداء الجهاز أثناء اللعب، ولكن لحسن الحظ يمكنك التغلب على هذا بسهولة عن طريق إيقاف تشغيل (وضع اللعبة).

كيفية إيقاف تشغيل وضع اللعب في ويندوز 10:

تعتبر عملية إيقاف تشغيل وضع اللعب في ويندوز 10 عملية سهلة للغاية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة ويندوز لفتح القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

في شاشة الإعدادات انقر على خيار (الألعاب) Gaming.

في القائمة اليمنى، حدد (وضع اللعب) Game Mode، ثم اضغط على زر التبديل لإيقاف تشغيله.

بمجرد إيقاف الوضع يمكنك الآن أن تلاحظ أداءً محسنًا للألعاب، ومن المتوقع أن تقوم مايكروسوفت بإصلاح هذه المشكلة في التحديث القادم لنظام التشغيل ويندوز 10.