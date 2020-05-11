كيف يمكنك تشغيل تطبيقات وألعاب أندرويد في حاسوبك؟

يتيح لك تثبيت برنامج (بلوستاكس) BlueStacks 4 في الحاسوب المحمول أو المكتبي الوصول إلى تطبيقات وألعاب نظام التشغيل أندرويد المفضلة لديك، لعرضها على شاشة أكبر، أو استخدام لوحة المفاتيح والماوس كأدوات إدخال.

إليك كيفية تشغيل تطبيقات وألعاب أندرويد في حاسوب ويندوز أو ماك:

ما هو برنامج BlueStacks 4 وكيف يعمل؟

هو مشغل أو (محاكي) emulators لتطبيقات أندرويد يسمح لك بتشغيل ألعاب أندرويد على جهاز الحاسوب الخاص بك من خلال محاكاة كاملة لبيئة أندرويد، والتي يحتاج إليها المطورين لتطوير تطبيقاتهم.

وتذكر الشركة المطورة أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون لعبة وتطبيق لنظام التشغيل أندرويد مدعومة في البرنامج، وذلك بفضل تقنية المحاكاة الافتراضية المعقدة للبرنامج التي طورها عشرة مهندسون في فترة زمنية بلغت العامين.

ونظرًا لأن أندرويد هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، فإن BlueStacks 4 مجاني تمامًا وقانوني للمستخدمين لتنزيله وتثبيته، ولا يستهلك سوى 100 ميجابايت من سعة تخزين القرص الصلب، كما أن البرنامج لا يتطلب مواصفات حاسوب قوية لتشغيله.

حيث يتطلب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت على الأقل، ولكن قد يتطلب BlueStacks 4 تنزيل برنامج تشغيل بطاقة رسومات أحدث في الحاسوب القديم.

كيفية تثبيت برنامج BlueStacks 4 والبدء في استخدامه:

سواء كنت تستخدم حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك أوإس، فإن استخدام البرنامج سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو تنزيل البرنامج وتثبيته في حاسوبك من خلال هذا الرابط.

بعد فتح البرنامج، وفي الشاشة الرئيسية سترى رمزًا مألوفًا لمتجر جوجل بلاي، انقر عليه وقم بتسجيل الدخول باستخدام بحساب جوجل لتتمكن من استخدام متجر جوجل بلاي، وهذه الخطوة مطلوبة في أول مرة فقط.

بالإضافة لدعم متجر جوجل بلاي دخلت الشركة المطورة للبرنامج في شراكة مع شركة سامسونج لدمج (متجر سامسونج جالاكسي) Samsung Galaxy Store في برنامج BlueStacks 4 في الحاسوب لتشغيل العديد من ألعاب أندرويد على شاشة أكبر بالمزايا نفسها التي تجدها على متجر جوجل بلاي.

يمكنك تنزيل التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي من داخل برنامج BlueStacks واستخدام عناصر التحكم الافتراضية المضمنة التي يوفرها، أو يمكنك تخصيصها إذا كنت تفضل ذلك.

بالنسبة للمبتدئين قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة أفضل طريقة لتشغيل بعض الألعاب على الحاسوب، فمثلًا: إذا كنت معتادًا على التحكم في لعبة السباق عن طريق إمالة الهاتف فستضطر لاستخدام لوحة مفاتيح أو لوحة ألعاب بدلاً من ذلك.

كما تتطلب التطبيقات أو الألعاب التي تستخدم كاميرا الهاتف الذكي مثل تطبيق: سناب شات حاسوبًا مزودًا بكاميرا ويب.

يمكنك كتابة اسم التطبيق أو اللعبة في نافذة البحث، في أعلى يمين الشاشة الرئيسية، أو النقر على أيقونة مركز التطبيقات في برنامج BlueStacks 4 للعثور على التطبيقات ذات الشعبية والموصي بها.

ولتثبيت تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز أو ماك يمكنك تحديد الملف وسحبه وإفلاته في نافذة BlueStacks لبدء التثبيت، إذا أردت تحميل لعبة أو تطبيق أندرويد يمكنك إما تشغيل BlueStacks 4 أولاً وتشغيل التطبيق، أو النقر على رمز اللعبة أو التطبيق الفردي في البرنامج.

مزايا إضافية لبرنامج BlueStacks 4: