كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 768G للهواتف المتوسطة

أعلنت شركة كوالكوم اليوم الاثنين عن معالجها الجديد (سنابدراجون 768جي 5جي) Snapdragon 768G الذي يأتي بوصفه خلفًا لمعالج (سنابدراجون 765 5جي)، ويجلب دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف الذكية المتوسطة المواصفات.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت عن معالج (سنابدراجون 765 5جي) في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى جانب النسخة القياسية من المعالج (سنابدراجون 765)، والمعالج الرائد (سنابدراجون 865). وكان معالجا (سنابدراجون 765) و(سنابدراجون 765 5جي) أول معالجين من الشركة يحتويان مودمات 5G مدمجة.

أما معالج (سنابدراجون 768جي) الجديد فهو – بحسب كوالكوم – أسرع من الجيل السابق بنسبة 15%، كما أنه يعمل بتردد 2.8 جيجاهرتز، مقارنةً بـ 2.4 جيجاهرتز. ويحتوي المعالج مودم (سنابدراجون إكس52).

وعلى غرار معالجات (سنابدراجون 765جي)، فإن المعالج الجديد يستهدف الهواتف الذكية المتوسطة المواصفات مع قدرات إضافية لدعم الألعاب. ويعد هاتف (ردمي كي30 5جي) Redmi K30 5G من شاومي – الذي أُعلن عنه اليوم أيضًا – أول هاتف ذكي يحتوي المعالج الجديد.